Cinthia González y Franco Catena lograron debutar

Disfrutar en este tipo de situaciones es complejo, pero no imposible y González supo separar las aguas. “Yo disfruté desde que me subí a la balanza. Desde ese momento ya estaba disfrutando. Lo hice en todo momento y es más llegué muy temprano al evento. Me encerré, no vi ninguna de las peleas y estuve concentrada en lo que debía hacer. Subí al ring a disfrutar de todo el trabajo que habíamos hecho”.

cinthia gonzalez y franco catena 1.jpg

Respecto de las cosas que se hicieron bien y las que no salieron como se pensó, La Camionera analizó: “La gente que nos conoce vio un cambio grande entre lo que fue la última pelea amateur que me dieron y esta que fue profesional. Lo escuché mucho al rincón y eso se notó. Por ahí me desordené un poco y es lo que hay que seguir trabajando. Tengo que enfocarme en la línea que quiere Wenceslao”.

Por su parte Franco Catena también habló de su debut: “La verdad que fue muy emocionante en todos los sentidos. Era lo que esperaba y sentía mucha presión porque es lo que quiero. Debutamos con un triunfo que es muy bueno”, dijo y prosiguió con su relato: “Yo estaba cagado (risas). La semana anterior estaba muy tranquilo y fue raro. Es más le dije a Wency che que onda estoy tranquilo. Y el sábado arrancó el julepe y estuve todo el día nervioso con mucha ansiedad, pero salió todo bien”.

Catena también vio buenas y malas en su producción. “Lo que hice bien fue hacer lo suficiente para poder ganar y para mejorar hay un montón de cosas que estuve viendo aunque debo seguir mirando más en profundidad. Me faltó mucho volumen de golpeo que eso es medio flojo y después sí un poco mas de orden. La defensa estuvo bien porque no me pegó básicamente. Conectó un par de manos obviamente, pero habrán sido dos manos una arriba y la otra abajo y nada mas que eso”.

cinthia gonzalez y franco catena 2.jpg

El gran DT

Wenceslao se mostró satisfecho por el debut de sus púpilos. “La verdad que es una satisfacción y un cúmulo de emociones muy grandes. Fue una sensación nueva para mi y que te llena de satisfacción por todo el camino recorrido anteriormente. Fue muy emocionante verlos a los dos porque los dos la lucharon desde abajo. Y acá no estoy sólo yo está Ale y Mateo, somos un equipo y el trabajo lo hacemos en equipo. Todos son muy importantes”.

Pelea Dimas Garateguy

El boxeador paranaense Dimas Garateguy llevará adelante su pelea número 9 dentro del campo rentado. La cita es el viernes 16 este mes en el Club Peñarol donde el boxeador entrerriano se presentará en la categoría superwelter (69kg). Para esa noche Dimas irá ante el santafesino Maximiliano Solis. El jueves 15 se realizará la ceremonia de pesaje.