Cierre del período con el sabor del deber cumplido

El objetivo principal se alcanzó y merece su reconocimiento. Teniendo en cuenta los antecedentes suena a utópico, pero lindo sería ver un marco de público acorde al esfuerzo que implicó la prosecución en la vidriera mayor del fútbol del país. Por encima del contexto Patronato debe celebrar lo conseguido sin olvidarse de que los tres puntos en disputa son de vital importancia para el certamen por venir. El Rojinegro, en el marco de la 27ª y última fecha de la Superliga Argentina recibirá a Banfield. El cotejo se desarrollará desde las 13.15 con el arbitraje de Pablo Echeverría y la particularidad de que dos mujeres oficiarán como asistentes: Mariana De Almeida y Gisella Bosso. Juan Pablo Pumpido introducirá tres modificaciones en la alineación titular. Radio La Red Paraná, 97.1 MHZ transmitirá en vivo.

Por más que no parezca, vaya si son trascendentes los porotos en disputa. Ganar en el capítulo final le daría no solamente un mayor porcentaje de producción, sino también engrosaría el promedio (se arrancaría con 1,210) de cara al ciclo 2018/2019 en el que se iniciará persiguiendo el mismo propósito; involucrado en la misma pelea. Ganar esta tarde no es una obligación, menos aún una necesidad imperiosa, pero tiene su importancia.

En procura de alcanzar el éxito, Juan Pablo Pumpido introducirá tres modificaciones en la alineación que estará de entrada. En todas las líneas habrá una innovación.

En defensa, la quinta amarilla registrada ante Temperley le impedirá estar hoy y arrancar limpio en el otro campeonato. La ausencia de uno de los valores de cancha de rendimiento más parejo en el Santo, hará que Luca Sosa –de buenas respuestas en la competencia– esté de entrada.

En la mitad de la cancha, Matías Garrido está plenamente recuperado de un problema físico y será de la partida como carrilero por izquierda, sustituyendo a Agustín Guiffrey.

En el ataque Adrián Balboa cumplió con una jornada de inhabilitación y recuperará su lugar relegando a Matías Quiroga al banco de suplentes.

Banfield, que a pesar de reunir nombres importantes en su plantel, lejos estuvo de colmar las expectativas generadas llega sin compromisos con el descenso y lejos de las peleas importantes; tal vez con ganas de que los 90 minutos pasen rápido para cerrar un período poco fructífero. A la pobre campaña se sumó la enfermedad de su entrenador, Julio César Falcioni –en proceso de recuperación– y la salida reciente de Néstor Píccoli por disidencias con varios integrantes del plantel.

Por encima de la desmotivación y sus conflictos, apellidos como los de Cvitanich, Sperdutti, Civelli imponen respeto.

RIVERO. Martín Rivero es uno de los jugadores que le hicieron honor a la palabra refuerzo en Patrón. En la antesala del cotejo con el Taladro habló de la necesidad de terminar el torneo de la mejor manera y de la falta de respaldo del público.

Las lluvias registradas en la semana impidieron un trabajo normal en el conjunto entrerriano: "Venimos trabajando en lo que pide el DT, más allá de que por la lluvia no hemos hecho fútbol. Es la última fecha y es atípico, pero lo mejor es salir a dar todo para terminar el certamen con un triunfo", manifestó el volante, que hoy se instalará como doble cinco en diálogo con La Cábala.

El ex-Unión aspira a que el equipo repita los buenos momentos que tuvo en parte de la competencia: "Queremos dar una buena imagen para terminar bien el torneo. A veces no nos sentimos tan apoyados por la gente, los incidentes tampoco nos ayudaron en su momento", sostuvo.

Poniendo énfasis en un mayor respaldo popular, agregó: "Al jugador de fútbol le influye mucho que no se apoye. Saldremos a ganar por nosotros, por el grupo, por nuestra familia, que siempre nos apoyó".





Sondeos por Garrido y Ribas





A la gran mayoría de los hoy integrantes del plantel de Patronato se les termina el vínculo con el club en junio. Aquellos que cumplieron buena labor despertaron el interés de otros clubes. Por estas horas se rumorea el interés de Belgrano de Córdoba por Matías Garrido. Mientras se dice que a Sebastián Ribas lo pretenden Lanús, Colón y San Lorenzo entre otros.