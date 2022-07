Ciclista y Almagro jugarán la final el martes en Paraná

Por su parte, Almagro viene de vencer a Paracao de Paraná en una serie que se definió en el tercer partido. Almagro se impuso por 73 a 55 como local y se quedó con el pase a la definición el miércoles.

PARACAO ALMAGRO.jpg Paracao no pudo con Almagro y se quedó en la puerta Marca Personal

“La verdad es que es una alegría enorme porque siempre es lindo transitar por esto porque todos los campeonatos son distintos y es como si fuera la primera vez. Este grupo lo viene repitiendo porque es la quinta final consecutiva y está marcando historia. Con el paso de los años este grupo va a ser recordado porque está marcando una época. No es fácil; aparte es un equipo que juega muy lindo, que juega muy bien y es intenso. Es un equipo joven que siente mucho amor por la camiseta y eso se transmite”, confesó el entrenador de Paraná Mariano Passadore en diálogo con Ovación tras el pase a la final.

“Cuando me refiero a la experiencia hablo de jugadores que tienen otro manejo de los partidos. Los jugadores grandes tienen otro manejo de situaciones que por ahí los chicos, no. Pero nosotros tenemos muchas finales jugadas con equipos experimentados y el promedio de edad nuestra no sé si llega a los 25 años. Tenemos uno de 32 y el resto de 25 para abajo. Lo que sí, los más chicos también tienen un recorrido de haber jugado finales en inferiores que también ayuda. Además tenemos a favor esa ‘inconsciencia’ de jugadores frescos que no miden el contexto de la situación y a veces eso está bueno”, comentó el DT más ganador del básquet local.