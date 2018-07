Ciclista volvió a gritan campeón en U19

En una Final apasionante, que tuvo tiempo suplementario luego de igualar en 62, el Verde logró imponerse por 78-74 sobre Estudiantes en el Gigante del Parque y barrió 2-0 la historia para retener la corona del Torneo U19 organizado por la Asociación Paranaense de Básquet.

Dinámico e impreciso arrancó el encuentro, aunque fue Ciclista el que pegó primero con Varela y Succetti para concretar un parcial de 5-0 en dos minutos. El CAE no tuvo buena resolución en ataque pero ajustó en defensa y dejó sin gol a su rival. A partir de allí el local se despertó con Vilotta como abanderado y le sumó la efectividad desde el perímetro de Solda para liderar el marcador 12-7. Tras el minuto de Ayala, sus dirigidos siguieron sin encontrar los caminos, mientras que Estudiantes continuó lastimando con Bros (17-7). En los últimos tres del primer cuarto las defensas predominaron ante las decisiones apresuradas, tomando tiros externos sin éxito, y el tanteador no se movió. Varela cortó la sequía de más de seis minutos sin convertir y CCP achicó a ocho puntos (17-9).

El inicio del segundo cuarto fue parejo, ambos equipos sumaron con ofensivas profundas o desde la línea de libres (21-12). Las acciones no dieron respiro con un pasaje a pura bomba. Garcia castigó primero, Fernández respondió por parte del local y Pividori se encargó del tercero en cadena, que le permitió limar el margen a la visita, sin embargo, un contragolpe de Bach sostuvo la diferencia del CAE (26-18). Estudiantes aprovechó el buen pasaje de Bautista Fernández, con cinco puntos seguidos, y sacó 11 en el electrónico, obligando al tiempo muerto de CCP (31-20). El minuto surgió efecto en el quinteto visitante que rápido metió un parcial de 8-0 con Pividori, Moreno y Varela (31-28). Para alivio del anfitrión, aparecieron Vilotta y Bros para cerrar el primer tiempo con una renta de siete (37-30).

Luego del descanso largo, Ciclista entró mejor a base de una buena defensa y siendo efectivo en ataque, con diferentes intérpretes, para quedar a tiro del empate (37-36). Estudiantes no encontró los caminos y abusó de tiros externos, pero fue a través de dicha vía que cortó la sequía con Solda, pero el Verde continuó con su arremetida e igualó las acciones tras un triple de Pividori (40-40). A falta de cuatro minutos, el encuentro se volvió golpe por golpe, el CAE levantó vuelo con dos bombas de Fernández pero la dupla Pividori-Passadore lastimaron y no dejaron escapar al dueño de casa. Ciclista movió mejor el balón, aunque el albinegro estuvo más efectivo y dejó las acciones a su favor por un doble (50-48).

La visita pegó rápido en el arranque del último cuarto con seis puntos seguidos de Varela, en más de dos minutos, para pasar al frente por primera vez en el marcador (54-50). A Estudiantes le costó romper la defensa contraria, tomó tiros incómodos y cometió errores que fueron aprovechados por su rival. Así y todo el margen entre ambos era de cuatro tantos promediando el chico (56-52). Las imprecisiones se hicieron presentes, las defensas no permitieron goles fáciles y ambos elencos no daban por perdido ningún balón. Tras el pasaje de bajo goleo, Solda y Vilotta se encargaron de dar vuelta el tanteador, sin embargo, Passadore y Garcia respondieron y dejaron las acciones 60-57. En un cierre incierto y emotivo, el Verde estiró a tres la ventaja desde la línea de libres con Pividori y defendió de gran manera, pero un pase mal dado le dio la última chance a Estudiantes, que no la desaprovechó. Con doce segundos en el reloj, Schunk hizo pasar el tiempo, asistió a Vilotta, que no dudo, y convirtió el triple para igualar en 62 y mandar todo a suplementario.

La tónica no cambio demasiado, el trámite fue golpe por golpe, sin ceder ninguno de los dos equipos. El perímetro fue el aliado perfecto de Estudiantes con Solda y Bros, aunque Ciclista sacó diferencia siendo profundo en sus ofensivas de la mano de Varela y Pividori (73-70). Dosebe solicitó minuto con 44 segundos por jugar y luego del mismo, Estudiantes no logró sumar y el Verde comenzó a viajar a la línea de libres, sentenciando la historia. Sin darse por vencido, Vilotta corrió rápido y anotó un triple esperanzador con doce segundos en el reloj (77-74), pero Moreno selló la victoria por 78-74.

Síntesis

Parciales: 17-9; 37-30 // 50-48; 69-69 // 74-78.

Estudiantes: Vilotta 19, Schunck 1, Bros 11, Solda 18, Torrilla 2 (FI); Baca 2, Jatib 0, Fernández 18, Bach 3. DT Alejandro Dosebe.

Ciclista: Passadore 11, Succetti 3, Varela 21, Irigoitia 8, Beytrison 0 (FI); Pividori 20, Garcia 3, Moreno 11, Chorvat 1. DT Pedro Ayala.

Árbitros: Atance-Ruberto.

EL CAMINO DEL CAMPEÓN

Ciclista terminó coronando una campaña que dominó de punta a punta. En la fase regular finalizó invicto, ganando los diez juegos que disputó, siendo el equipo más goleador (813) y al que menos le anotaron (507).

El Verde siguió con el buen andar en Cuartos de Final, donde barrió sin inconvenientes 2-0 a Echagüe. En Semifinales conoció derrota -primera y única- en el segundo punto de la serie ante Talleres, aunque sentenció 2-1 la llave en el Juan Baglietto para avanzar a la Final. Allí, retuvo la corona tras liquidar 2-0 la historia sobre Estudiantes.

FECHA POR FECHA

Primera: Ciclista 67-53 Rowing

Segunda: Echagüe 55-84 Ciclista

Tercera: Ciclista 90-33 Patronato

Cuarta: Talleres 63-86 Ciclista

Quinta: Ciclista 80-71 Olimpia A

Sexta: La Fusión 41-87 Ciclista

Séptima: Libre

Octava: Ciclista 91-52 Quique

Novena: Estudiantes 70-78 Ciclista

Décima: Ciclista 69-52 Recreativo

Undécima: Olimpia B 17-81 Ciclista

CUARTOS DE FINAL

Juego 1: Ciclista 78-48 Echagüe

Juego 2: Echagüe 59-98 Ciclista

SEMIFINALES

Juego 1: Ciclista 70-46 Talleres

Juego 2: Talleres 62-58 Ciclista

Juego 3: Ciclista 79-54 Talleres

FINAL

Juego 1: Ciclista 75-65 Estudiantes

Juego 2: Estudiantes 74-78 Ciclista





