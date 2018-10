Ciclista sacó pasaje directo a semifinales de la APB

Ciclista se transformó en el segundo equipo que avanzó directamente a semifinales del Torneo Oficial Sergio Blanquito Blanco que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. El Verde ingresó directamente a esta instancia luego de superar a Paracao, por 78 a 76, en condición de visitante.





Ciclista dependía de sí mismo para meterse entre los dos mejores y lo hizo con una fecha de anticipación, ya que Olimpia le dio una mano. Es que Estudiantes A cayó ante el Azulgrana por 78-76 en el Gigante del Parque; el Verde aprovechó y selló su objetivo luego de superar a Paracao por 80-72 en el sur de la ciudad.





El elenco de calle Santiago del Estero acompaña en semifinales a Unión de Crespo. El Verde cosechó su decimoquinta victoria consecutiva tras imponerse por 73-58 sobre Talleres. El conjunto crespense ya había concretado el uno de la fase regular.





De Estudiantes A y Olimpia saldrá el tercer y cuarto puesto de la tabla. El CAO sólo necesita ganarle a Rowing para adueñarse de la tercera colocación, mientras que, el albinegro debe ganar los dos encuentros que le faltan y esperar que el azulgrana pierda para escalar a dicha posición. El Remero no se moverá de la quinta ubicación y puede haber clásico en Cuartos de Final.





Talleres y Paracao definirán el último boleto a playoffs, siempre y cuando Recreativo no supere a Echagüe y Unión. Es que el Bochas si gana ambos juegos se meterá entre los ocho por tener mejor diferencia de gol con CAT y CAP. En tanto, el AEC está obligado a ganar y esperar que Recreativo no sume de a dos ante los crespenses, de lo contrario, descenderá.





El ascenso





La Primera B tiene varios puestos confirmados. Quique campeón con el único ascenso directo bajo el brazo. Recreativo B y Estudiantes B aseguraron el segundo y tercer lugar, respectivamente, y jugarán la promoción para ascender. Estudiantes D perdió la categoría.





El Albinegro B consiguió su cometido este martes tras batir a Sionista por 68-47 en el Moisés Flesler.





Sólo resta determinar el equipo que irá a la permanencia. San Martín evitó caer a dicha ubicación luego de vencer a Recreativo C por 75-66 en calle Medus. Por lo tanto, la promoción por no descender saldrá del Bochas C o Sionista.





El resultado que sirve es: Sioni derrote a Quique y Recre C pierda con CAE D. De no darse esta situación, el CJS jugará el repechaje con un elenco de Primera C.