Ciclista ganó en la Costanera y sumó la tercera en serie

Ciclista le ganó como visitante a Rowing por 86-63 en la continuidad de la décima fecha del Torneo "Sergio 'Blanquito' Sánchez" de Primera División, que organiza la Asociación Paranaense de Básquet.

El conjunto de Mariano Passadore cosechó su tercera victoria consecutiva y se mantiene en el podio de las posiciones, mientras que, el Remero perdió tras dos encuentros.

Franco Pividori y Nicolás Nader fueron los goleadores del cotejo con 24 y 23 puntos, respectivamente. Este jueves, cinco juegos darán por finalizado un nuevo capítulo del certamen asociativo.





Ciclista comenzó mejor el juego y rápido metió un parcial 6-0 con Varela y F. Bogado. El Remero tomó tiros apresurados y no pudo concretar en el aro contrario, hasta la aparición de Joaquín Moyano con un 2+1 para cortar la sequía de tres minutos. No obstante, los de Passadore estuvieron sólidos en el costado defensivo y en el ofensivo aprovecharon el buen andar de Varela (11-3). Rowing no encontró los caminos y anotó a través de individualidades para achicar distancias en el electrónico, aunque la respuesta fue efectiva por parte de la visita para sostener la brecha (16-10). Con un triple de Pablo Bogado, el Verde estiró a 10 la ventaja pero dos bombas de Nader llevaron alivio al elenco local (20-16).





Golpe por golpe arrancó el segundo cuarto, saliendo beneficiado la visita que mantuvo la distancia de cuatro tantos. Ciclista impuso su juego, fue intenso y aprovechó cada incursión al canasto ajeno con Pividori. Al remero le costó romper líneas y anotó de manera esporádica, lo contrario para Ciclista que agrandó el margen (31-23). Tras el minuto de Silvestroni, con ambos elencos cargados de faltas, su equipo capitalizó los libres y achicó en el tanteador con buenas intervenciones de Joaquín Moyano, sin embargo, Pablo Bogado frenó el envión desde el perímetro y con aportes de Befani y Zarate estiró la diferencia (39-30). Los últimos segundos nada cambió y la visita se fue al descanso largo con una renta de 10 puntos (41-31).





Nuevamente Ciclista fue protagonista en los primeros minutos para estirar la distancia con Padilla y Varela, pero Bearzotti castigó desde el perímetro (45-34). Con Campos en la base, más Schoenfeld sacando ventaja en la pintura, el Remero descontó. Ciclista reaccionó a tiempo y se despegó en el electrónico con Pividori y los hermanos Bogado (53-40). El Verde siguió con la intensidad habitual, dejó sin gol a su rival y sacó una renta de 16 puntos en el final del tercer parcial con Pividori como estandarte (59-43).





La tónica no se modificó, el Verde continuó lastimando con P. Bogado y logró 21 puntos de diferencia (66-45). Rowing no bajó los brazos y arremetió con más ganas que ideas de la mano de Nader y E. Moyano. Aunque los recambios mantuvieron la intensidad de Ciclista, que no relajó en ningún momento y terminó de quebrar el duelo siendo profundo en sus ataques concretados por Pividori y Befani, a pesar de los triples consecutivos de Nader. Ciclista fue claro dominador, logrando una ventaja inalcanzable para el local y se llevó la victoria en territorio ajeno por 86-63.





Síntesis

Parciales: 16-20; 16-21 // 12-18; 20-27.





Rowing: J. Moyano 11, N. Nader 23, Campos 4, E. Moyano 10, Schoenfeld 5 (FI); Schmoll 0, Cardoso 2, Acevedo 0, Bearzotti 8. DT Mariano Silvestroni.





Ciclista: F. Pividori 24, P. Bogado 16, Padilla 8, F. Bogado 8, Varela 9 (FI); Passadore 3, Zarate 5, Armando 0, Cassano 0, Planas 0, Cubasso 0, Befani 13. DT Mariano Passadore.





Árbitros: Atance-Cuello.