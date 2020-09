Ciclismo: "Como siempre, nadie se hará cargo de nada"

Catriel Soto es el principal exponente a nivel nacional de ciclismo de montaña. El nacido en la ciudad de Colón ha formado parte de la elite del deporte todos estos años y la pandemia lo ha afectado y mucho para sus entrenamientos pesando en los compromisos internacionales que tiene que afrontar. Con preparación escasa por el aislamiento, medidas sanitarias y no viajar afectaron la puesta punto del entrerriano.

En Leogang, Austria, se disputará el Mundial de ciclismo de montaña, competencia que otorga valiosos puntos y que indirectamente complican la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio del entrerriano Catriel Soto. El colonense dos veces olímpico (en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016) y medallista Panamericano en los Juegos Toronto 2015, explicó en diálogo con La Radio de UNO (97.1 La Red Paraná) que hizo todo lo que estuvo a su alcance para conseguir el permiso para competir en Europa, pero no tuvo suerte y ahora ve que su año competitivo está perdido y lo dejó en claro. Su enojo se hizo saber en todas las redes sociales y que su clasificación a sus terceros juegos está complicada hasta el momento.

“Defendemos los colores de nuestra Bandera, dejamos el alma cada vez que nos toca competir, y una vez que no necesitamos más que un permiso de viaje para seguir haciendo nuestro trabajo, sin pedirles nada a cambio, una vez más silencio absoluto. Ahora y como siempre, nadie se hará cargo de nada”, dijo. Luego agregó: “Esto viene no viene de ayer. Viene de un tiempo atrás. Mejor dicho desde el principio de la cuarentena cuando empezamos con todo esto de la pandemia y entrenar en casa. Durante todo este tiempo me dediqué a entrenar y viendo el panorama que se venía para América Latina intenté salir del país en busca de representar a la Bandera de Argentina en diferentes pruebas internacionales”.

“Sabíamos que en Argentina iba a estar difícil contar con un calendario. Mi idea fue salir del país e ir a España donde está todo mi equipo de trabajo. Ellos me esperan con los brazos abiertos. No pude conseguir el permiso para poder viajar”, afirmó. “No solo es viajar para conseguir los puntos para los Juegos de Tokio, sino un poco por todo. Las carreras suman puntos para el ránking mundial Individual y eso repercute de manera directa en la clasificación. Porque no es lo mismo largar de una prueba clasificatoria a los juegos en tercera o cuarta línea que una décima con corredores del mejor nivel internacional. Unos 90 o 80 corredores delante de uno y eso dificulta todo”, aseveró el ciclista colonense.

El entrerriano es uno de los mejores a nivel nacional del deporte y lo dejó en claro: “Hace 13 años que represento a marcas italianas a nivel internacional en el deporte. Este es el primer año que me vuelvo al país para un proyecto personal que a futuro podamos tener nuestro propio equipo de ciclismo como lo tienen en Europa y la verdad que es un país que solo pone trabas. Pero hablan del Enard del trabajo en equipo que se hace y cuando uno necesita de ese equipo para que todo salga adelante y representar al país lo único que hacen es patear la pelota de un lado a otro. Al final no se pueden conseguir las cosas que uno necesita, en este caso poder viajar. Acá no se trata de una cuestión económica porque yo iba afrontar todos los gastos del viaje, sino solo quería que me ayudaran para poder viajar, y no fue así”

“Ya está descartado el poder viajar. Y para ponerme físicamente para estar al mejor nivel internacional necesito varios meses. Por eso quería viajar. En Colón no puedo afrontar una preparación ideal porque hago ciclismo de montaña. Necesito competir y estar con los mejores del mundo”, comentó descartando viajar este año. “Es una vergüenza. Algunos deportistas que estamos en el interior corremos de atrás, hay que decirlo”, sentenció. Las próximas fechas de Copa del Mundo en República Checa y el Campeonato Mundial en Austria suman puntos para el ranking individual de los ciclistas, (congelado por la Unión Ciclista Internacional hasta 2021 y en el que Argentina debería recuperar seis lugares para estar en Tokio).