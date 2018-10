Chourio analizó la primera fase del Verde

Llegó este año por primera vez a descubrir la Liga de básquet de Argentina y en sus primeros partidos con Estudiantes de Concordia está cumpliendo el rol asignado. El venezolano Pedro Chourio está en proceso de adaptación en el equipo que se clasificó a los octavos de final del Súper 20.

Tras ganar el Gurpo A, el Verde ahora aguarda por el vencedor del Repechaje entre Libertad de Sunchales y Olímpico de La Banda, para conocer al rival que tendrá desde el 4 de noviembre al mejor de tres partidos. La Roca de a poco se va metiendo en una liga desconocida para él, ya que siempre jugó en su país.

"Al comenzar el torneo nunca se había planteado terminar primero en el grupo, pero se nos fue metiendo en la cabeza a medida que iban pasando los partidos. El arranque de 4-0 fue bastante importante. Nos motivó y nos hizo creer en el equipo que tenemos, con una plantilla totalmente nueva", le contó a Ovación el escolta que el año pasado se consagró campeón de la Liga Sudamericana en Concordia con los Guaros de Lara.

En referencia a la Liga de este país el venezolano indicó que "se trata de algo totalmente diferente a la que jugué anteriormente. Es una liga muy táctica, donde el nivel de concentración es demasiado alto y se estudia mucho a los rivales. Es una adaptación que tenemos que llevar cada uno de los jugadores que jugamos aquí por primera vez".

Este tiempo que tendrá el equipo de cara a su próximo encuentro oficial servirá para hacerse fuerte en la faz ofensiva.

"Defensivamente hicimos el trabajo que el entrenador planteó. Estamos tratando de engranar más ofensivamente, es algo que pasará con el tiempo, ya que es una liga bastante larga. Estamos en ese proceso ahora. Es un equipo nuevo, estamos en ese proceso de conocernos poco a poco. Para el inicio de la liga en principio de diciembre, se va a ver a un mejor Estudiantes", comentó.

Chourio ha sido una gran pieza para Eduardo Jápez ingresando desde el banco, a excepción del último juego que participó del quinteto inicial por la lesión de Ángel Núñez.

"Fue lo que me plantearon al venir aquí, que iba a tener un trabajo de rol. Es algo que estaba acostumbrado en Venezuela, el adaptarme lo que necesita el equipo. Se lo comenté al entrenador que estar en la banca no me ha dificultado para nada. Solo me importa aportar para conseguir victorias", expresó.

Consultado de cuál fue el equipo que lo sorprendió hasta el momento de los que enfrentó, respondió: "Creo que uno de los más difíciles ha sido San Martín, independientemente de que ganamos de visitante. De todas maneras, todos los equipos son aguerridos, fuertes, nunca se rinden".

Una de las aristas que cuenta la liga es la acumulación de tantos viajes y partidos continuos. Sobre ello, La Roca manifestó que "hasta ahora no hemos viajado tanto, pero es una de las cosas que me ha comentado mucha gente que vino a jugar a Argentina. Con respecto a jugar continuamente, una de las ligas donde se juega mucho es en Venezuela. Incluso hay una postemporada que hasta se llega a jugar tres partidos seguidos en tres días. Por ese aspecto no me veré afectado, veremos con el transcurrir de tantos viajes".

El Verde espera por el ganador de la llave de Repechaje entre Libertad y Olímpico. Al momento de consultarlo si prefiere algún rival, dijo que "en esta Liga el único favorito es San Lorenzo. De ahí para abajo, todos los equipos pueden ganarse. La única diferencia entre Libertad y Olímpico, es que un viaje puede ser más corto que el otro".

Pasarán 19 días entre el último juego que realizaron de fase regular ante La Unión de Formosa y el próximo, ya por los octavos de final. El jugador de 28 años indicó: "Eso nos benefició para recuperar jugadores con molestias físicas y nos permitirá entrenar juntos, ya que yo como Núnez llegamos tres días antes de comenzar el torneo y tuvimos poco tiempo de preparación como equipo para iniciar el certamen".

Ya instalado en Concordia desde hace unas semanas, Chourio manifestó que está a gusto con la ciudad.

"La gente es muy receptiva con uno. Lo único que no me he adaptado es al clima, ya que hay días de frío o calor. Los días de partidos hemos tenido temperaturas bajas y eso me ha afectado, ya que nosotros en Venezuela la mayoría de las ciudades tienen temperaturas caribeñas, altas".

En cuanto al público que se hace sentir en el Gigante Verde, indicó que "el factor público es algo fundamental para todos los equipos. Aquí contamos con una excelente fisión, yo lo viví del lado visitante cuando tuve la oportunidad de venir con Guaros de Lara. Tienen una excelente fanaticada".













El primer juego es en La Banda





Olímpico de La Banda y Libertad de Sunchales jugarán hoy el primer duelo por el Repechaje del Súper 20 de básquet. El ganador de esta llave enfrentará en octavos de final a Estudiantes de Concordia. El cotejo se jugará desde las 22 en el estadio Vicente Rosales, mientras que el segundo choque será el martes 30 en la cancha de los sunchalenses. De ser necesario un tercer juego, será al día siguiente en el mismo escenario.