Chiqui Tapia no estableció fecha para el regreso del fútbol

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, aclaró este lunes que la vuelta de la competencia no tiene plazos y que la eventual suspensión de los descensos "es una opción" pero tampoco está definida tras el receso forzado de toda la actividad por la pandemia de coronavirus.

"Sería una irresponsabilidad y un mamarracho decir cuando vuelve el fútbol porque si llega a pasar algo el responsable soy yo", se cubrió Tapia en una entrevista con TyC Sports.

A poco más de un mes de la suspensión del fútbol, el mandatario de AFA aseguró que todavía no puede adelantar una fecha de regreso y tampoco el formato que tendrá el campeonato de Primera División.

"No sabemos cuándo vamos a volver a jugar. Nadie lo sabe. Talleres y Vélez trabajaron en un protocolo (para volver a las prácticas) y está muy bien pero si llega a pasar algo con algún jugador, con un utilero o quien sea, lo primero que dirían es que pensamos en lo económico y hoy tenemos que priorizar la vida", argumentó Tapia.

"No sabemos cuando vamos a volver a jugar, nadie lo sabe. No queremos correr riesgo de muerte. Es preocupante pero tenemos que tener la madurez necesaria para tomar las decisiones correctas", agregó Chiqui.

En los últimos días surgió la versión de la posibilidad de armar un torneo de 30 equipos que terminaría de completarse con la suspensión de los descensos por dos años y Tapia aceptó que es una opción pero la decisión será tomada por el conjunto del fútbol argentino.

El presidente de AFA no negó la posibilidad de repetir ese formato que fue muy criticado años atrás, en tiempo de Julio Grondona, porque lo considera una alternativa para afrontar la "crisis económica" que sufrirán los clubes tras la emergencia sanitaria.

"La semana que viene seguramente organizaremos un Comité Ejecutivo para que los dirigentes presenten la evaluación que están haciendo. Lo vamos a decidir en conjunto, es pronto para tomar decisiones", señaló.

Tapia remarcó que la crisis será "muy grande" y que eso obligará a la dirigencia a "buscar variantes" y aceptó que para salir de la misma se podrían tomar decisiones que afecten lo deportivo como un torneo de esas características.

Consultado por los promedios del descenso, el ex titular de Barracas Central indicó que si se eliminan los descensos no se necesitarán. "Si me guío por lo que se dice y se va a jugar dos años sin descensos ¿Para qué quiero los promedios?", se preguntó.

Sobre los recursos económicos que maneja la AFA para ayudar a los clubes, Tapia informó que arreglaron con los duelos de los derechos de televisación que garanticen como mínimo tres meses de pago y un máximo de seis pero remarcó que ese dinero "no alcanza" para solventar los sueldos de los "39 mil empleados, de los cuales casi 4 mil son