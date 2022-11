Chiqui Tapia criticó los gestos de Benedetto en Boca-Racing

Luego, al ser consultado por los gestos del atacante azul y oro, reconoció: "Sin dudas que me duele. No se me ocurre que sucedan esas cosas. A mí me gusta ir y siempre como responsable de la AFA, algunos te quieren y otros no. Pero siempre he ido a todas las finales y he puesto la cara. No creo en esa situación que algunos piensan. No lo vi, pero no son situaciones que me gustan porque en el fútbol argentino no pasan esas cosas".

A su vez, Tapia apuntó contra aquellos que acusan de errores arbitrales intencionales en el fútbol argentino y destacó transparencia en el plano local. "La demostración estuvo en la definición de la Liga Profesional que cuatro equipos de los más grandes y representativos del fútbol argentino jugaron en simultáneo. Y después en Copa Argentina también había suspicacias y pensaban algo que en el final no se dio. Jugaron Talleres y Patronato y salió campeón Patronato que acababa de perder la categoría y va a representar al país en la Copa Libertadores. Uno tiene que convivir con cosas que no le gustan pero con la tranquilidad de que en el campo de juego gana el que menos errores comete o el que mejor se levanta", cerró.

Benedetto se expone a una dura sanción

Luego de haber visto la roja por su actitud en el cierre del partido, Pipa podría recibir una severa sanción. La decisión la deberá tomar el Tribunal de Disciplina de la (AFA) y en caso de recibir cuatro o más fechas, es muy probable que el delantero deba cumplir la sanción en el arranque de la próxima Liga Profesional.