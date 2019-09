Chimino: "El punto sirve, pero merecíamos ganar"

Había transcurrido más de un cuarto de hora del encuentro en el que Patronato rescató un punto en Mar del Plata en su visita a Aldosivi en la noche del lunes. La mayoría de los protagonistas ya se encontraban en zona de vestuarios del estadio mundialista José María Minella con la indumentaria de concentración, excepto Christian Chimino.

El marcador de punta derecho del elenco de barrio Villa Sarmiento estaba todavía con la misma pilcha que lució en el campo de juego. Dialogó con los curiosos que se burlaron de los controles de las fuerzas de seguridad para ingresar a zona mixta a saludar al carismático defensor del Rojinegro. Algunos de ellos solicitaron fotografías con el portador de la camiseta número 4. Otros fueron más allá y se animaron a pedirle la casaca que tenía pequeños rastro del césped.

Antes de dirigirse a las duchas Chimi tuvo un mano a mano con Ovación. Lo hizo relajado, con la tranquilidad que brindan los resultados y el gran presente que atraviesa el representante entrerriano en la Superliga Argentina de Fútbol.

—Se te ve muy feliz.

—Sí, sobre todo por el presente del equipo.

—La Santa Justicia llegó en el cierre del encuentro.

—Sin dudas. Buscamos por todos lados, generamos situaciones de riesgo, generamos más durante todo el partido porque ellos tiraban centros con Naza (en referencia a Solís), pero no conectaban. Nuestro arquero no tapó una pelota y en el primer tiempo tuvimos dos situaciones, una de Comitas que se la va larga y otra del Paragua (por Gabriel Ávalos). En el segundo tiempo arrancamos bien, pero nos hacen un gol tonto y eso nos descolocó un poquito, pero nos pudimos sobreponer y comenzamos a llegar, tirábamos centro, la pelota pasaba al lado del palo, pegaba en el travesaño. Hubo un claro penal, pero Pato (Patricio Loustau) me dijo que la pelota busca la mano y no la mano busca a la pelota, pero sino seguía el recorrido la pelota. Pero con esas jugadas ahora queda a criterio del árbitro y no se puede decir nada. Por suerte llegó la justicia sobre el final.

—¿Te vas conforme con el resultado o con bronca?

—El punto nos sirve, pero en el segundo tiempo merecimos empatar y ganar el partido por las situaciones claras netas que tuvimos. Ellas llegaron la del gol y no llegaron más durante todo el partido. No es que nuestro arquero fue figura como sucedió ante Central donde teníamos que ir perdiendo 3 a 0 en el primer tiempo. Esta vez merecíamos más. Nos dio para empatar y hay que valorar este punto.

—¿Patronato se acostumbró a sumar?

—Tenemos que sumar. Sobrepasamos un arranque jodido de campeonato. Sabíamos lo que eran las primeras cinco fechas. Ahora sabíamos que teníamos tres juegos de visitante en cuatro partidos. Son todas finales.

—Recibieron el gol en el único remate de Aldosivi. Sufrieron fallos arbitrales. Asimismo nunca se fueron de partido.

—Seguimos porque no nos iba a dar nada quedarnos con ese dolor y esa bronca, ya sea contra el referí o contra quien sea. Teníamos que empatar el partido para llevarnos algo de esta cancha. Venimos a buscar los tres puntos, pero igual nos llegamos algo y es valorable.

—¿En el primer tiempo priorizaron el orden y en el segundo adelantaron líneas, o se dio de esa manera el juego?

—En el primer tiempo cuando conectamos un par de pases llegamos, como la jugada de Lauti (Comas) y la del Paragua (Ávalos), pero nos costó dar el pase en el área ara para sobrepasar a los defensores de ellos. Después en el segundo tiempo Aldosivi nos obligó a salir a buscarlo y a tener que atacar más. También lo buscó Mario (Sciacqua) con los cambios y fuimos. Se vio a los dos laterales buscando centros, llegando. Gracias a dios, pudimos empatarlo.

—¿Se transformaron en un equipo inteligente?

—Somos un equipo que quiere ser molesto para cualquiera. El rival sabe a que se va a enfrentar cuando tiene de frente a Patronato. Queremos ser un equipo duro para cualquiera y en cualquier cancha. Gracias a Dios lo podemos demostrar.

—Son una piedra que se mete en el zapato...

—Queremos ser un equipo incómodo, queremos sacar puntos en todas las canchas. Para eso trabajamos durante la semana y tenemos nuestra manera de jugar.

—¿Que tan importante es que el empate haya llegado a través de Tarragona?

—Significa mucho porque nuestros delanteros necesitan hacer goles. Ellos viven del gol . Estoy muy contento por Tarra.

—En la semana Tarragona me dijo que la premisa era sumar cuatro puntos en esta seguidilla. ¿Ahora es ganar en La Plata?

—Es ganar en La Plata, y si no podemos ganar, es sumar. Es la prioridad que tiene este equipo: sumar en todas las canchas. Tenemos que sumar para salir lo más rápido de la zona de abajo.

—¿Están homenajeando al doctor Bilardo?

—Al doctor y a una gran persona con quien me identifiqué mucho como fue el Tata Brown. Me dio muchas enseñanzas. Lo tuve en Ferro, me salvó porque me puso en el equipo sin importarle nada y gracias a él estoy donde estoy. Lo homenajeo a él que era un gran tipo y un gran entrenador.

—¿A Patronato ahora se lo mira de otra manera?

—Que nos miren como quieran. Nosotros seguiremos el mismo equipo, con humildad y mucho sacrificio.

Llegaron y entrenaron.

Ni bien pisó suelo paranaense, el colectivo que trasladó a Patronato desde Mar del Plata se dirigió al estadio Grella, donde los jugadores que estuvieron ante Aldosivi realizaron una práctica liviana teniendo en cuenta que hay poco tiempo de trabajo hasta el próximo partido que será el sábado (13.15) ante Estudiantes en La Plata. El plantel entrenará nuevamente hoy en horario matutino en La Capillita.