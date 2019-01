Charles Parker: "Me sorprende mucho el cariño de la gente"

Charles Randy Parker cada vez que puede se pega una vuelta por la ciudad que lo hizo grande. El emblemático jugador de Echagüe que debutara en la Liga Nacional de Básquetbol en 1986 dejó un recuerdo imborrable y está entre los mejores jugadores de la historia del club. Radicado en Estados Unidos, Charles dejó el frío de Chicago después de 18 años y se fue al calor de Miami, donde vive desde hace un par de meses.

A punto de cumplir 62 años, el 19 de enero, se dio tiempo para volver a la provincia y visitar la capital entrerriana y su querida Diamante, donde nació su esposa. "Gracias a Dios puedo venir a Paraná donde están mis amigos y mi club como digo siempre. Es un gusto", dijo ayer a Ovación minutos antes de que comenzara la práctica del equipo que disputará la Liga Argentina.

Charles se quedará varios días en Paraná por diversos motivos: para disfrutar "del buen asado" y para ver a su hijo Xavier de 23 años que estará entrenando con el equipo de Daniel Beltramo. "Cuando vine a Echagüe tenía 28 años, pero él es más hábil. A la edad que tiene es mejor que yo", anticipó, y confesó que su sueño es que su hijo "pueda jugar en Argentina". "Quiere seguir los pasos de papá, en realidad no, va a ser mejor que el papá", adelantó el histórico jugador. "Ojalá tenga una chance de demostrar el nivel que tiene", dijo.

Xavier jugaba al básquet en la ciudad de Chicago, donde terminó con sus estudios de Economía. Hoy su cabeza está en el básquet y buscará seducir al cuerpo técnico del AEC. "Estoy entusiasmado y con muchas ganas", relató el escolta ante la mirada de su padre en el banco de suplentes visitante.

Parker, además de jugar en el 86, vistió la camiseta de Echagüe en las temporadas 90, 92/93 y 93/94. El alero disputó 180 partidos con un promedio de 24 puntos en seis temporadas en el país. Fue campeón con GEPU en la 1990/91 y también jugó en Sport Club de Cañada de Gómez (1989).

Charles no sale del asombro por el recuerdo de la gente, a pesar de haber jugador por última vez hace 25 años. "Me sorprendo porque la gente en la calle me dice 'Charles', y yo digo ¡wow! Es un sentimiento muy grande porque además hay chicos nuevos que no me vieron jugar. Me sorprende mucho el cariño de la gente", relató.

Parker se vuelve el 16, un día después del debut de Echagüe como local ante Oberá, y adelantó que se quedará a ver el encuentro. Al mismo tiempo manifestó que ve "bien" al club y que siempre "está mejorando". "Tengo muchos recuerdos de las cosas que pasé cada vez que entro al estadio", agregó.

Por otra parte sostuvo que le gustaría radicarse algún día en Paraná porque consideró que es como su ciudad. "Significa mucho Paraná y mi señora y mi hijo son de acá y eso vale mucho más. Nos tira este lado", comentó entre risas.

Charles intercambió un par de palabras con Eric Frederick, el pivote de Oklahoma City que se sumó el martes al equipo en reemplazo David Shepard y luego saludó a cada uno de los jugadores y juveniles que se acercaron al estadio Luis Butta para comenzar con la práctica matutina de las dos programadas por Daniel Beltramo en busca de la puesta a punto para el partido ante San Isidro el 10 de enero de visitante.

Mientras tanto remarcó que además de extrañar la calidez con la que lo tratan en la capital entrerriana, añora la gastronomía y el buen vino. "Acá se comen los mejores asados y extraño las empanadas, las ensaladas y el vino tinto", mencionó ante la mirada cómplice de su hijo, que asintió con la cabeza.