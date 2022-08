Certamen de hockey sobre patines se está jugando en Paraná

La categoría Junior es la que precede a la Primera, las jugadoras tienen entre 15 y 19 años. Participan 15 equipos de todo el país. Los combinados de la ciudad que participarán son Talleres, en la Zona C y Rowing en Zona A. Los demás clubes no cuentan con la cantidad necesaria de jugadoras de esta categoría en particular, es por esta razón que solamente son partícipes dichas entidades.