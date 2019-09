Cerrito recibirá el quinto acto en el CUAC

Cerrito, más precisamente Unión Agrarios, recibirá el quinto Torneo Provincial de patín artístico que organiza la Federación Entrerriana de Patín. La cita será el 20, 21 y 22 de este mes con una gran concurrencia de patinadores que llegarán de distintos puntos de la provincia. Celina Rodríguez Torres, profesora de la entidad de Cerrito, habló con Ovación respecto de la cita que se viene durante tres días.

“Nos eligió la Federación para que organicemos el torneo así que estamos felices porque vamos a recibir patinadores de toda la provincia como Villaguay, Concepción del Uruguay y todos los otros departamentos”, expresó y agregó: “Esperamos cerca de 300 patinadores, entre mujeres y varones. La verdad que es bastante la gente que viene. Será viernes, sábado y domingo así que estamos desbordados en la forma de trabajar y atender a la gente porque vendrán los niños con sus padres. Habrá mucha gente”.

“Nosotros no somos muchos en Cerrito, somos 60 patinadores. Se trata de llevarlo adelante de la mejor manera posible. Para nosotros es una gran alegría porque hacía cinco años que no nos elegían. Veníamos pidiendo la cita hasta que nos tocó. Imaginate vos que toda la provincia tiene clubes y quieren ser sede, pero nos tocó a nosotros. La verdad que estamos todos muy felices y contentos. Acá en el pueblo hay un movimiento increíble por el torneo”, contó Celina a la hora de reflejar el trabajo que se viene realizando y continuó: “La Comisión Directiva nos está ayudando con todo más que nada a acondicionar las instalaciones. Todos están predispuestos a trabajar y a recibir de la mejor manera el certamen. Habrá niños que van desde los 6 hasta los mayores que van de 16 en adelante. Hay categoría C Cuarta. C Tercera, C Segunda y C Primera y también Especialidad Danza”.

Las representantes del CUAC vienen trabajando duro para estar a la altura de las circunstancias. “Hace rato que estamos entrenando para presentar lo mejor y la verdad que tenemos la ayuda de los padres para poder atender a la gente que es lo que importa. Hay que dejar bien parado al club y la ciudad”, enfatizó y dijo:

“Nosotros cada vez que participamos de un Torneo Provincial sumamos puntos para el club para tratar de quedar entre los 10 primeros dentro de la provincia que es lo que más queremos. Son más de 70 clubes en toda la provincia así que le meta es quedar dentro de los 10, eso sería un buen logro si lo alcanzamos con las 20 nenas que tenemos en competencia”.

LAS ANFITRIONAS. Las patinadoras locales que estarán en competencia son: Maia Schumacher (C3ra 10 años); Madeleine Caluva (C3ra 11 años), Mariana Caluva (C4ta 6 años), Martina Broder (C4ta 7 años), Ciara Hollmann (C4ta 8 años), Lucía Maslein (C4ta 9 años), Valentina Corales (C4ta 10 años), Naiara Alles (C4ta 11 años) y Fiorella Schmitein (C3ra 9 años).

Esperanza es una más del grupo de patín

Esperanza es su nombre y tiene síndrome de down. Ella entrena todos los días con las demás niñas que son parte de la actividad en el Club Unión Agrarios Cerrito, una entidad que da el ejemplo, como otras tantas.