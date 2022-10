Cerrito: El hockey del CUAC invitó a plantar un árbol

talleres.jpg Encuentro. Cada reunión de las categorías Infantiles tiene una temática. En esta oportunidad "Un club, un árbol". Hockey Talleres

Las categorías Infantiles que comprenden las divisiones Sub 6, Sub 8 y Sub 10 fueron protagonistas de los partidos y de una acción a favor del ambiente como es la forestación.

Los equipos de Estudiantes, Talleres, Tilcara, Rowing, Fournier, Paracao junto a elencos de La Picada, Hasenkamp, Villa Urquiza y Cerrito difrutaron de una jornada de domingo donde el deporte se combinó con la naturaleza.

Los encuentros de Infantiles buscan fomentar la actividad del hockey sobre césped y en sus diferentes ediciones suman temáticas para compartir entre equipos. Capibá convocó con la acción de remontar barriletes, Talleres con la realización de banderas y Cerrito con la plantación de árboles.

rowing.jpg Felices. Las jugadoras de Rowing después de la plantación de su árbol en el predio del CUAC. Paraná Rowing Club

Las jugadoras que participaron de la convocatoria en Cerrito se mostraron felices con la iniciativa, sobre todo porque el árbol lleva un cartel con el nombre del club que lo plantó.

La acción de plantar un árbol es poderosa y genera un impacto positivo en el medio ambiente. El árbol provee oxígeno, amortigua la lluvia, ofrece un reparo a la sombra en días donde el sol parece no dar tregua. Los árboles reducen la velocidad del viento y la contaminación sonora; generan biodiversidad: vida florece entre sus raíces, sus ramas, sus hojas y sus cortezas. El árbol es vida.