Centurión se calentó y le contestó a Blanco

Luego de la sorpresa de ver a Ricardo Centurión fuera de los once titulares en el debut de Racing en la Superliga , un nuevo escándalo extrafutbolístico estalló sobre la figura del polémico mediocampista.

Fue el propio presidente de Racing, Víctor Blanco, que echó luz sobre el asunto: "Centurión cometió un error. Pasará a la parte de Legales para ver la sanción que le corresponde".

"Él tiene que cumplir profesionalmente los deberes con el club. Es jugador de Racing todo el día y toda la noche, no solamente los 90 minutos", agregó en diálogo con el programa partidario Esto es Racing.

Consultado sobre el problema puntual que sucedió con el mediocampista de 25 años, el dirigente puntualizó: "Son adicciones. Por la información que tengo es de haber tomado demasiado. Si vos tomás o te acostás tarde al otro día no rendís igual. Él es un profesional y tiene que tomar nota de esto".

Blanco dejó entrever que todavía no se sabe si Centurión podrá seguir en el club: "Nosotros lo queremos, pero al 100 por 100. Si no, lamentablemente, no es el jugador que fuimos a buscar".

La respuesta



Posteriormente, Ricardo Centurión tuvo su derecho a réplica en diálogo con radio Continental y apuntó directamente sobre el presidente de Racing y el resto de la dirigencia del club de Avellaneda.

"Me sorprendió lo que declaró Víctor Blanco. Habla de que me quiere cuidar, y si lo quiere hacer, tiene que hablar conmigo a solas, no hacerlo público. Mi apellido enseguida toma repercusión. Tiene que ser más cuidadoso", disparó Centurión. "Nada de eso ocurrió", agregó.

Visiblemente enojado, Centurión volvió a tirar sus lanzas contra Víctor Blanco: "Cuando me lo cruce se lo voy a decir. ¿Sanciones por qué? Ponele que hubiese tomado, ¿por qué me vas a sancionar? ¿Si yo dentro del club no hice nada raro?"

¿Se trata del principio del fin de un nuevo y polémico capítulo en la carrera de Ricardo Centurión? Hoy por hoy pareciera que sólo se apoya en el cariño de la gente: "La gente de Racing me quiere un montón".