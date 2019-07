Celebró por el consejo de su hijo

El destino le tenía preparada una gran alegría a Fernando Alloco. El paranaense se paró frente al balón para ejecutar el sexto penal de la serie del partido que protagonizaban Racing Club de Avellaneda y Boca Unidos de Corrientes, en cancha de Banfield. Previamente, Marcelo Díaz había desperdiciado su remate y le dejaba servida la clasificación al equipo que compite en el Torneo Federal A. El defensor asumió la responsabilidad para luego decretar la eliminación de la Academia y el pase del Aurirrojo a la siguiente instancia de la Copa Argentina.

El defensor, que realizó inferiores en Atlético Paraná y Palermo, vivió momentos difíciles en su carrera durante los últimos meses. En abril de 2018 sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Semanas después padeció desde afuera la pérdida de la plaza del elenco correntino en la segunda categoría del fútbol argentino.

El período de rehabilitación fue más largo de lo esperado. Le costó recuperar ritmo de juego. Y cuando lo hizo el equipo había ingresado en una merma en su juego que le impidió retornar a la B Nacional. Asimismo tuvo su revancha, aunque Alloco lo define “como un premio” al esfuerzo. Y llegó gracias al consejo de Fausto, su hijo de 8 años, que también defiende la camiseta de Boca Unidos.

“En la semana cuando llegué a casa le comenté a mi hijo, que le gusta mucho el fútbol, que había rematado un penal fuerte al medio y me lo habían atajado. Ahí me dice “tenés que abrir el pie”, confesó Alloco en diálogo telefónico con Ovación. Luego agregó: “Inevitable vivió el día a día mío desde que nació. Todos vivimos del fútbol, pero él es un apasionado y justo me hizo ese comentario en la semana. Por eso decidí abrir el pie cuando fui a rematar”.

El defensor explicó el desahogo al observar cómo el balón venció la resistencia de Gabriel Arias, el arquero del último campeón del fútbol argentino. La emoción se potenció después de los momentos duros que atravesó en los meses anteriores.

“Cuando se sufren estas lesiones siendo más grande cuesta un poco más volver a estar en el mismo ritmo que los demás. A mí lamentablemente me tocó vivir el descenso desde afuera, recién operado y no fue nada lindo. Las cosas pasan por algo, tenía que enfrentarla y en el día a día más allá de que uno le quiere poner lo mejor, fue difícil y solamente lo sabía la gente que vivió conmigo. No sé si llamarlo una revancha, pero sí un premio a todo el esfuerzo. En el semestre pasado me tocó jugar poco por decisión del entrenador, pero también porque la realidad marcaba que arrancaba desde atrás desde lo futbolístico. Por eso lo tomo como un premio al trabajo en silencio. La realidad la conocen quien estuvieron conmigo”, aseveró.

Durante el año Boca Unidos había convivido con resultados adversos. El elenco de mejor rendimiento en la primera fase de la pasada temporada del Federal A se desinfló en la segunda instancia. Esto lo llevó a celebrar solamente una victoria. La segunda llegó ante la Academia. “Comenzamos el año con mucha ilusión porque veníamos de ser el mejor equipo en la primera fase. Esto nos llevó a iniciar la segunda etapa muy ilusionados con lograr el ascenso al Nacional, pero diferentes cosas nos llevaron a ir perdiendo confianza. Hay que saber jugar el Torneo Federal porque superar una etapa muchas veces no sirve para superar otras fases. Nos tocó lamentablemente no lograr el ascenso. Ante Racing y después de tanto tiempo pudimos lograr una victoria, más allá de que fue por penales”.

El triunfo ante La Academia fue histórico, pero Alloco apuntó a no confundirse. En ese sentido recordó que el objetivo colectivo está orientado en otro frente y que el festejo ante Racing deberá servir como un voto de confianza. “La Copa Argentina es una competencia que te da posibilidades de vivir noches soñadas, pero nuestro objetivo comienza el 1º de septiembre y nos tenemos que preparar para jugar esta etapa del próximo año en el Nacional B”, aspiró.

Su teléfono móvil recibió un sinfín de notificaciones después de transformarse en el héroe de Boca Unidos y en el verdugo de Racing. Muchos de los mensajes fueron enviados por quienes compartieron espacio en su formación como futbolista en Atlético Paraná y en Palermo. “A través de los grupos de WhatsApp estoy en contacto permanente con ellos. Durante el año los veo poco, pero en vacaciones nos reunimos”, se despidió Alloco, que tuvo su premio gracias al consejo de su hijo.