Cavani habría aceptado la oferta de Boca

BOMBA MUNDIAL



Cavani dio el SI para jugar el @BocaJrsOficial.

En el club ya lo saben y deben responder si pueden concretar el sueño. Si Boca da el ok, no hay espera ni de Villarreal ni de Europa.

Las próximas horas serán determinantes.

El delantero uruguayo terminó su contrato con el Manchester United y todavía no arregló su incorporación a un nuevo equipo, lo que genera ilusión en el club de la Ribera, del cual Cavani se manifestó hincha hace algunos años: “Boca es un equipo que me tira, que me gusta. Quiero colgarme del tejido de la Bombonera, como hizo el Manteca (Sergio Martínez). Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica”, declaró en 2019.

Un plus que se suma a la situación, a favor de Boca, es que el charrúa está a tres meses de disputar el Mundial de Qatar 2022 y necesita tener ritmo de juego en un equipo que le de minutos, como hizo su compatriota Luis Suárez sumándose a Nacional o Diego Godín firmando con Vélez.

Hace un año, antes del arribo de Darío Benedetto, desde el Consejo de Futbol habían hecho un movimiento directo: ofrecieron y le dejaron en claro al por entonces jugador del Manchester United cuál era el máximo de dinero que podían darle para llegar al club. Pero el delantero uruguayo se quedó en Inglaterra a cumplir su contrato y en Boca se movieron para contar con el goleador que arribó desde Elche. Y no hubo más coqueteo, pese al buen ida y vuelta personal de Riquelme con el punta que brilló en PSG y Napoli.