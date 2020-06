Cavallaro pasa la cuarentena en la casa de Cachete

Se conocen por jugar juntos en Tigre y se hicieron amigos. Por eso no llama la atención que el jugador paranaense Juan Ignacio Cavallaro pase sus días de cuarentena por el coronavirus en el domicilio particular de Diego Cachete Morales.

Ambos realizan infinidad de actividades y una de ellas es entrenar de modo virtual para mantener la forma física para cuando todo esto acabe regresar al club de la mejor manera posible.

“Estoy pasando los días de la cuarentena en Buenos Aires en la casa de un amigo. La verdad Fútbol que bastante bien la pasamos, metemos entrenamientos juntos, play station, teqball y así la pasamos muy bien. Estamos con muchas ganas de volver a entrenar y tener la vida normal de antes, pero bueno, lo mas importante es la salud y ojalá que dentro de poco todo esto se solucione”, le comentó desde Buenos Aires Juani a Ovación respecto de cómo se siente atravesando esta época tan particular en Argentina.

Los futbolistas profesionales no se pueden dar el lujo de frenar la marcha. Deben seguir entrenando para cuando regrese la actividad estar más o menos en forma. Cavallaro y Morales entrenan con un profesor vía virtual.

“Estoy entrenando con un profesor vía online. La verdad que si sirve no lo sé. Por ahí en algunos aspectos sí, para no perder masa muscular y demás, pero la verdad que en otros no. Yo creo que nada se asemeja a estar entrenando en una cancha con lo que son los frenos, los arranques y hacer futbol reducido y todo lo demás”.

Más allá de los trabajos virtuales que se ejecutan en casa, está claro que cuando el fútbol regrese los protagonistas deberán someterse a una mini pretemporada para afinar el resto de los detalles. Así lo entiende el volante paranaense.

“Yo creo que sí debemos hacer una mini pretemporada. Ya vamos más de 90 días de estar parados. Entrenar en casa, como te dije hoy, no se asemeja en nada a lo que es el fútbol. Hay muchos jugadores que les toca pasarlo en un departamento y no pueden entrenar tanto y hay otros que por ahí pueden entrenar un poco más. Creo que una pretemporada hay que hacer sí o sí”.

Finalmente el jugador habló de su situación contractual. ¿Vuelve a Tigre o busca otro club? La pregunta la responde Juani: “La verdad termino el contrato el 30 de junio. En cuanto al salario, Tigre en ese sentido se está portando muy bien. Respecto de mi futuro no sé en qué club voy a regresar y si es en Tigre el objetivo principal es el ascenso que ojalá se pueda definir adentro de la cancha más allá de que también está la Copa Libertadores y con lo que significa jugarla”