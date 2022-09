Caruso Lombardi: "A Patronato lo tienen apuntado"

— Fue vergonzoso. Y les digo que pararon de perjudicarlo por el desastre que le hicieron ese día. Por eso pararon sino ya estaban descendidos. Lo tienen apuntado. No es mentira. Es lo que uno palpa. Con el lío que hicieron no suspendieron a ningún jugador, no suspendieron a Sava, le pusieron un micro para que vuelta, se puso a disposición el abogado. Todo mentira los tres puntos se lo guardaron ellos y salieron del descenso que es lo que querían. Convengamos que todo es trampa y el VAR lo hicieron para hacer trampa. No se hace nada nunca para que sea limpio, nunca. Ojalá que alguna vez se den cuenta y ojalá que a Patronato no lo perjudiquen más. Ante Estudiantes el gol era para cobrarlo sin ningún tipo de dudas, pero buscaron la puntita de la rodilla que estaba adelantada. No jodamos. El gol de Patronato fue gol, pasa que a Estudiantes lo perjudicaron en la Copa entonces la dan el vuelto. Patronato se tiene que hacer fuerte, la gente tiene que acompañar e intentar como sea mantenerse en Primera. Lo tiene apuntado de movida, pero ojalá no puedan hacer nada. Veremos si puede lograrlo.

— ¿A qué viniste a Paraná?

— Estoy yendo a todos los lugares del país. Fui a muchos lugares del norte, estuve en la playa en Pinamar, en Gesell y en Necochea. Y ahora pasé por Rafaela, Santa Fe y Paraná. Son lugares donde hay muchísimos técnicos y están totalmente olvidados. Es un desastre el gremio que tenemos. Hace 38 años que están en el gobierno y nunca nos dieron nada. Lamentablemente hay tanta trampa a la hora de las elecciones que es por eso que estamos dando esta vuelta. Nosotros estamos impugnando siempre porque nos meten carnet truchos, siendo pocos, unos 500 para poder votar y en realidad somos más de 20.000 técnicos. Entonces me parece que no es justo que los técnicos nos tengan una obra social, un aporte jubilatorio, una farmacia, un contrato que es lo mínimo que le pedimos para los técnicos. Es hora que alguien levante la bandera.

ricardo caruso lombardi 1.jpg Juan Manuel Hernández

— Es una lucha que viene de hace rato.

— Me cuesta ser técnico y estoy perdiendo mi fuente de trabajo. A mi no me contratan por ese motivo. Hoy por hoy como me tiré a defender a los técnicos la gente de AFA comandada por su presidente me hace la guerra y les molesta que yo esté peleando para que los técnicos puedan tener algo en la vida y como yo estoy a favor que hagamos una elección justa, limpia y transparente ellos no, quieren toda la trampa, quieren lo malo y nada de lo bueno para los técnicos. Se quieren quedar con nuestro gremio y eso no es justo. Yo lo que quiero es que podamos ir a votar y que gane el mejor. Hay cinco o siete listas, pero que gane el mejor.

— ¿Quién encabeza el gremio?

— Estuvo siempre Cocco, Victorio Nicolás Cocco. Siempre estuvo él aunque ahora pusieron un apoderado que lo pone la gente de AFA, el presidente y nadie lo eligió. No puede firmar ni hacer nada porque es un apoderado y no tiene la validez necesaria como para manejar un gremio. Y los que están en vida como Cocco y Chiqui Ubeda, por ejemplo, no puede entrar al gremio siendo secretario adjunto. Me parece que es una falta de respeto para todos los técnicos del país y a medida que voy caminando me voy dando cuenta. Ahora estoy acá en Paraná, pero ya estuve en Rafaela y Santa Fe y la situación de los técnicos es alarmante y para que tengas una idea hay 100 lugares de trabajo para los técnicos ya que hay varias categorías, hay femenino y futsal. Hay de todo. Hay 100 lugares de trabajo, 80 técnicos como pasó en Chaco y ninguno trabaja. ¿Y esos 100 lugares quien los ocupa? El padre del chico, el profe, el que pone plata, cualquiera, menos los técnicos. De ahí tenemos que empezar. Primero hay que ser recibido para dirigir, después hacer un contrato, pero acá no les importa nada. Por eso el fútbol argentino está como está y por esos los desastres que estamos haciendo.

ricardo caruso lombardi 2.jpg Juan Manuel Hernández

— Quién te va acompañando en esta lucha?

— En sí es una locura mía y yo le meto como loco. Los técnicos, con todos los que habló, me dicen Ricardo estoy con vos, pero después no se quieren meter porque están tranquilos y los de la B Nacional no pueden hablar porque si lo hacen los sacan del sistema. Si se sacan una foto conmigo los sacan del sistema. Entonces yo trato que todos sepan y cuando vayamos a la votación le vamos a romper todo. La realidad es que si las elecciones son limpias ellos no tienen chances.

— ¿Esto va dejando su huella a medida que vas recorriendo el país?

— Sí. Los técnicos se entusiasman y si vez la cantidad que me están siguiendo son muchísimos. También me atacan, los del gremio, el jefe de prensa, me atacan ellos diciendo que los que vienen son extras. Cualquier cosa dicen, que me pagan para hacer las clínicas. Yo les hablo a todos los chicos en los clubes y les doy mis enseñanzas y mi capacitación que en algunos lugares no las hay. Yo a los técnicos les doy todo lo que puedo y todas las charlas no duran menos de tres horas así que es muy lindo y la gente se entusiasma. Así que hay que sumarse porque esto no se da todos los días. Espero que se den cuenta y cuando lean esta nota el mensaje puede llegar.