Carranza Saroli, una visita de lujo en PRC

La rosarina Cecilia Carranza Saroli visitó ayer las instalaciones del Paraná Rowing Club gracias a una gestión del presidente de la subcomisión de vela Leopoldo Carranza.

La regatista argentina, especializada en la clase Laser y desde 2013 en Nacra 17, se consagró campeona olímpica junto con Santiago Lange en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Además, fue subcampeona mundial en 2014, campeona panamericana en 2011, varias veces campeona sudamericana, tres veces campeona de los Juegos Odesur y varias veces campeona argentina.

También integró el equipo olímpico argentino de vela en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012.

Todo un lujo para el PRC y sus jóvenes quien le sacaron jugo a la medallista de 32 años.

Carranza Saroli llegó a Paraná, visitó al intendente Adán Bahl y a la vicegobernadora Laura Stratta. Después disfrutó de un rico asado del chef Lucas Escobar en las instalaciones del Rowing para luego sí ponerse manos a la obra con su clínica.

“Nos conocemos desde los 6 años y siempre nos encontramos en el Grand Prix del Litoral que reúnes a todos los clubes del Litoral. Cecilia siguió con su carrera deportiva y nosotros de espectadores viéndola. Pero la infancia nos unió mucho y le escribí por instagram preguntándole cuando la íbamos a tener en Paraná y ahí se hizo un hueco en su agenda. Una alegría muy grande”, dijo Carranza, titular de la subcomisión de Vela.

“La verdad que impresionante. No me esperaba tanto. Para mi es un honor estar acá. Nos une esa amistad que deja el deporte y es para toda la vida por más que no te veas por años. Te hacen hacer cosas por el deporte y por los que vienen detrás de vos con mucha alegría. Es por eso que estamos acá y es por eso que ellos me agasajan de esa manera. Es una reciprocidad constante la que te da el deporte y es por eso que seguimos conectados con esta actividad durante toda la vida”.

En cada visita que Cecilia hace en el interior del país es inevitable recordar ese oro junto a Lange. “Lo importante es compartir experiencias porque siempre es enriquecedor. Yo le decía, pensar que hoy charlé con todos estos chicos y yo a la edad de ellos estaba haciendo lo mismo. Está buenísimo que una persona que hizo lo mismo que ellos y que cumplió sus sueños y sus deseos esté aquí hoy (por ayer) contando sus experiencias”.

“Desde que soy chica todo el interior hace un trabajo incansable y a puro pulmón para acercar chicos al río y eso es súper meritorio. Me encantaría que haya más herramientas para que cada vez las condiciones sea más favorables para que más chicos se puedan acercar. Todo esto no sólo para los que lo hacen, para los que lo quieran hacer y para que sea una herramienta de inclusión social que es lo que sueña Leopoldo y otra personas más”, contó Cecilia respecto de la importancia de salir al interior.

Por último el presidente de la subcomisión contó su plan más allá de esta visita: “Venimos trabajando con esta idea de la vela inclusiva. Lo hacemos con Eco Urbano y Cuidadores de la Casa Común en la zona de los humedales. Ahí soñamos con desembarcar justamente con una vela inclusiva”.