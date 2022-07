Carolina Benke: "La unión hace la fuerza y la fuerza conquista"

EL FEMENINO BUSCA NIVELAR LA CANCHA

lpf1.jpg Las mujeres piden que se nivele la cancha en la Liga Paranaense de Fútbol

LA CARTA DE LA REFERENTE

Mi nombre es Carolina S. Benke, soy de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. Soy una joven dirigente Vicepresidenta y co fundadora de la Primera Escuela Arenas de Fútbol Femenino (2014), la que luego de unos años se convirtió en el Primer Club de la disciplina (2018), desarrollando solo fútbol para mujeres, adolescentes y niñas. Soy Profesora de Educación Física, Instructora en Fútbol Femenino y Prep. Físico Deportivo.

Que importante es, en los tiempos que corren poner de manifiesto estas palabras, soy una convencida de que el fútbol es mi principal fuente de inspiración y alegría, si no fuera por él, yo no estaría hoy sentada escribiendo estas líneas, ni mucho menos hoy sería considerada una referente en el mismo, acompañando y fortaleciendo a tantas compañeras en el proceso.

También una agradecida y privilegiada de haber vivido tantas experiencias deportivas y humanas que me han hecho crecer como mujer y persona, pero todo ello se los debo y deberé siempre a quienes la pelearon desde abajo, a esas mujeres fuertes y valientes que con honor y convicción salieron y alzaron sus voces para que hoy, todas las que estamos en el fútbol femenino, podamos disfrutar y alegrarnos de su práctica, de pertenecer, de ser, de compartirlo. Siento que se los debo y es por ello que me atrevo y me manifiesto hoy así y les invito a sumarse.

Carolina Benke una luchadora del femenino de la LPF

19 f1.jpg Entre caballeros. Caro Benke (Arenas FC), está ternada junto a Walter Torres (Paraná) y Gustavo Vergara (Sportivo). Juan Manuel Hernández / UNO

El futbol para mi es sostén, es sentido de pertenencia, es pasión, es diversión, es familia y comunidad, es alegría, es educación, es valor, mucho VALOR y LIBERTAD, con el soy quien soy y nadie nunca pudo con eso. Desde pequeña me he encontrado con muchas desigualdades, con la mirada escrutadora de quienes desconocen mi sentir, nuestro sentir, con personajes que lamentablemente desconocen el valor de una piba al jugar con todos varones, a ser menospreciada, ninguneada por propios y ajenos.., a que te pidan 20 jueguitos a vos “nena” para ganarte un dulce de leche, cuando al varón solo le pedían 10, del valor de seguir luchando por sus sueños y convertirse y ser lo que quiera ser.

Y acá me pregunto, ¿cuánto más hay que soportar?, ¿cuánto más vamos a dejar que soporten nuestras alumnas, nuestras hijas, nuestras mujeres, nuestras familias?, que acompañan y sonríen a la par cuando jugamos y se enorgullecen por ello. Cuándo va a ser el día, que simplemente lleguemos a entrenar o asistamos el domingo sin tener que dar explicaciones ni rendir cuentas a nadie por el solo hecho de ser mujeres y deportistas que eligen al fútbol como un modo de vivir, de ser, de trabajar, de deberse al mundo y más.

Las mujeres hace años que practicamos el deporte, que lo hacemos, que dirigimos, que luchamos por generar iguales condiciones y derechos para todas, porque nada se nos garantiza, entonces de alguna manera comenzamos a movernos y a alzar la voz, somos mayoría, los últimos censos lo confirman, imagínense el protagonismo que habría, la diversidad de ideas, las canchas copadas completamente.. “el Futuro del Fútbol es Femenino” ya lo dijo Joseph Blatter, y creo hay mucha razón en sus palabras, a nivel mundial en los últimos 10 años el fútbol practicado por mujeres viene creciendo a pasos de gigantes y con una pasión fervorosa y en aumento.

El contexto actual es clave para las mujeres, que se posicionan desde el empoderamiento y fortaleciendo lazos, es un colectivo social abierto al debate sobre los nuevos roles que pueden desarrollar dentro de la sociedad, la cual ha ido transformándose a lo largo de la historia y hoy está cobrando mayor relevancia y protagonismo.

Carolina Benke premiada por el municipio de Paraná

OVA 12 F1.JPG Premiada. Carolina Benke tuvo un gran año. El miércoles lo cerró con el premio Aníbal Sánchez como la mejor futbolista de 2017. Diego Arias / produccón fotográfica

En mi experiencia con ARENAS puedo decir que primero, es un gran pionero actual si de fútbol femenino se trata, ha marcado de alguna manera un antes y un después en nuestro territorio, desde la mirada que se tiene de la práctica deportiva del fútbol por parte de las mujeres, hasta el reconocimiento de las demás instituciones y queriendo así replicar lo que se viene trabajando en pos de su desarrollo, desde sus categorías formativas que son sostenidas por las propias mujeres jugadoras de su categoría primera, que son el espejo en donde se miran sus alumnas, y de quienes cuentan con el apoyo de las familias que paso a paso fueron convenciéndose que sus niñas son felices compartiendo y aprendiendo allí.

El fútbol femenino debería no solo brindar un espacio físico sino también identitario, ya que no es posible separar el deporte de la identidad de las jugadoras, entiendo que para algunas puede ser un hobbies y para otras un trabajo, puede ser de paso o para siempre, pero para todas es una actividad significativa de la vida diaria que influye directamente en su equilibrio emocional.

Citando a Mariela Russo, “si una mujer esta parada hoy en día en una cancha es para defender el derecho a jugar el deporte que les apasiona”. De eso se trata, de brindarles todas las posibilidades y oportunidades de desarrollo y disfrute, que no se vean impedidas por pensamientos caducos, se trata de cambiar la perspectiva y mirar el futuro con esperanzas, ya que sin ella que nos queda, las mujeres sabemos muy bien que nos acompaña siempre, el deseo de cambio es profundo por un deporte más justo e igualitario.

El fútbol como cualquier deporte, es una actividad de la vida diaria, una ocupación cargada de sentido y significado para quien lo practica, y para algunas personas además es su fuente de trabajo. Cuando esta actividad se ve restringida por situaciones como las de violencia de género y acoso, discriminación, falta de decisiones, diálogo, participación, se hace cuesta arriba el cambio real y necesario para una nueva sociedad y cultura del mundo deportivo.

Todo esto me permite re pensar roles, como jugadora, pensarme como formadora, entrenadora, dirigente, dentro de la institución/es, donde tradicionalmente el objetivo es la transmisión de una hacer determinado, se hace necesario y nos urge esta reflexión.

Pensar en clave de época y más precisamente en el desarrollo del fútbol femenino, me lleva a preguntarme si es necesario continuar con prácticas empleadas en los deportes masculinos o bien pensarlo como un territorio nuevo de conquistas. Ya que reproducir prácticas de orden jerárquico obtura la posibilidad de circulación del deseo y las experiencias colectivas; y reconocer las diferentes voces y pensamientos implica un nuevo posicionamiento en relación a los nuevos vínculos que propicien una transformación en este territorio.

Los cambios implican movimiento, las transformaciones implican grandes voluntades que se unen por un objetivo en común, lo que a partir de hoy se genere marcará un gran precedente para el futuro inmediato del fútbol practicado por mujeres y eso es muy positivo para nosotras.

“Así en la cancha como en la vida” poner en juego nuestros deseos y sueños requiere de gran responsabilidad, compromiso y respeto y de aquellos que tienen la autoridad de decisiones que posibiliten oportunidades para todas y con ellos seguir trascendiendo todas las barreras.

La unión hace la fuerza y la fuerza conquista. Miremos a la de al lado, acompañemos la lucha por nuestros derechos e ideales, por nuestro derecho a jugar, realcen sus voces familias que bancan incondicionalmente y vamos juntos por un cambio real para el fútbol femenino.

Es hora de alzar nuestras voces y hacernos escuchar, quienes mejor que nosotras que lo vivimos cada día cada injusticia en carne propia. Vamos juntas por un mejor y mayor fútbol femenino, grandes tiempos se avizoran para nosotras!!!