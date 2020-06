Caro, el gran zaguero de las ocho décadas

La pelota paleta es uno de los deportes que volvieron a la actividad esta semana luego del parate por la cuarentena. En la capital entrerriana un buen número de pelotaris esperaron con los brazos abiertos el okey para volver a las canchas

La pelota se juega en dos tipos de cancha: abierta y cerrada (o frontón y trinquete). Uno de los zagueros con más presencias en las canchas de la provincia de Entre Ríos es Ricardo Caro Almada Febre. Que con 80 años sigue jugando torneos libres y forma parte de los pelotaris que practican el deporte en el Club Atlético Estudiantes de Paraná. Caro, como se lo conoce en todo el ambiente, volvió el mismo día que activó el deporte y con las medidas se seguridad de higiene en tiempo de pandemia. El deporte es su motor y gran amor y volver era lo que buscaba desde hace días.

“Juego a la pelota paleta desde que tengo 20 años. En mi juventud, más o menos de 12 años, practicaba natación. Formé parte de los Juegos Evita en los años 50. Nadé para Estudiantes en diferentes lugares representando a la ciudad. Luego por las vueltas de la vida, y por diferentes motivos, no nadé más y comencé a jugar a la pelota paleta a los 23 años”, dijo Caro Almada Febre. Luego agregó: “En la paleta comencé en el Club Social unos 20 años; luego pasé a Catamarca Central, también en Ciclista y en Belgrano. Y mucho tiempo en la cancha abierta en Argentino Juniors, esa cancha desapareció con los años. Ahora, y desde hace unos años, en el Estudiantes”.

pal.JPG Años jugando a la Pelota Paleta. Ahora lo hace en el club Estudiantes donde charló con UNO

“Esperé con muchas ansias volver a la cancha. La última vez que jugué fue antes de que arranque la cuarentena. Estaba ansioso por volver a jugar. Apenas se abrió fuimos un rato”, agregó. “Con el sistema nuevo tenemos que acostumbrarnos. Hay que sacar turno previo y no pueden ser más que seis jugadores. Hay que adaptarse. Uno no está habituado a todo esto. Al club hay que ir con barbijo y anunciarse en la entrada, en donde te ponen alcohol en gel. En la cancha podés estar sin barbijo lógicamente y estar con el menor contacto con el compañero. Los vestuarios están cerrados y hay que ir cambiados. Y llevar una camiseta para cambiarte”, aseguró el jugador con más años en el deporte.

“Ya no hay tantos campeonatos internos como antes. Se ha perdido un poco. También los torneos Interprovinciales, con clubes de fuera de la provincia. Voy a jugar a la paleta hasta donde me dé. Si me preguntan hasta cuándo voy a jugar es como si me preguntan cuándo me voy a morir. Voy a jugar hasta cuando pueda”, aseveró Caro Almada Febre, un amante de este deporte, que practica desde hace seis décadas en Entre Ríos.