Carlos Sainz, ganador del Rally Dakar 2020

No fueron pocas las preguntas sobre la participación de Carlos Sainz en el Rally Dakar 2020. Su aventura en la anterior edición tuvo muy poco de disfrutar y mucho de agonía y sinsabor. El vehículo, el nuevo buggy de Mini, no parecía ser capaz de competir contra los Toyota, y ya llegar a la meta era una odisea.

"Si estoy motivado, voy a seguir corriendo"

Pero Sainz se veía motivado, capaz de dar lo mejor de sí, y decidió inscribirse en este Dakar. El piloto no se cansó de repetir que obviamente su adiós estaba cerca, pero que si se sentía bien, capaz de competir… ¿Por qué quedarse en casa? El Mini no realizó muchos kilómetros antes del Rally. Sainz avisó de que no habían podido entrenar como a él le gustaría, pero X-Raid había realizado una serie de cambios que él había pedido. Y eso le gustó.

En Marruecos, Sainz vio el potencial del coche. Suficiente para ganar. Y no ha fallado. Desde el primer día, Sainz ha ocupado las posiciones de cabeza. De hecho, se hizo con el liderato del Rally en la tercera etapa, la cual ganó, para no volverlo a soltar. Su pilotaje ha sido maestro, tanto en caminos como en dunas, tanto en zonas rápidas como en lugares de complicada navegación. No ha dado opción a Peterhansel y Al-Attiyah, siempre en su estela a pesar de que ambos pilotos han realizado un Rally excepcional.

Volkswagen, Peugeot, y ahora, Mini

Sainz conquista su tercer Rally Dakar, con su tercer fabricante diferente tras lograrlo anteriormente con Volkswagen y Peugeot. El madrileño ahora inscribe su nombre en la historia de X-Raid y Mini, así como en la historia del Dakar, pues es el primer ganador en Arabia Saudí.

A sus 57 años y con cuatro triunfos de etapa de 12 posibles en este Rally, Carlos Sainz ha demostrado ser un ejemplo a seguir, con una motivación y un hambre voraz digno de admirar, empeñado en demostrar que no es solo un campeón, sino que el bicampeón del mundo de Rally, y tres veces ganador del Dakar, es, por encima de todo, un gran campeón.