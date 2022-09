Carlos Quintana: "Este grupo tiene hambre de gloria"

“Este grupo tiene mucha hambre de gloria y ganas de conseguir cosas. Estamos transcurriendo un año complicado, pero estamos tratando de sacar la situación adelante. Pasar a una instancia tan importante significó mucho para nosotros, para la provincia y la historia del club. Además existen enormes diferencia de plantel y estructura en relación a River, pero cuando uno entra a una cancha todo eso queda de lado, somos 11 contra 11 y pudimos igualar esas diferencias que estaban desde un principio”, recalcó el marcador central.

En otro orden, el defensor describió la experiencia de aspirar a conquistar la gloria en la Copa Argentina y evitar el calvario del descenso en la Liga Profesional. “No es fácil”, aseveró Quintana. “Tratamos de ir partido a partido y enfocarnos en el encuentros que nos toca. Ante River dejamos de lado el torneo y pensamos solamente en el juego por Copa Argentina. Ahora ya pasó y pensamos de nuevo en el torneo donde venimos realizando una gran campaña, jugando buenos partidos y alimentando un promedio de años anteriores que no nos está jugando a favor. Asimismo la estamos peleando porque es el único camino. Después el tiempo dirá si nos alcanzó o no, pero no hay nada más reconfortante para uno que entregar todo en cada partido”.

Tras despedir al Millonario del torneo integrador el Rojinegro enfrentará a Atlético Tucumán. El conjunto del Jardín de la República iniciará la fecha en la cima de las posiciones, pero con riesgo de ceder su condición de líder. “No pensamos en ser verdugo de Atlético Tucumán, sino en ganar para sumar que es lo que necesitamos y no importa quien es el rival que nos toca. Apuntamos a ganar. Ese es nuestro objetivo principal”, resaltó.

Sobre las versiones de anulación de descensos, Quintana transmitió una postura firme. “No podemos agarrar de los rumores porque no es algo que manejemos nosotros. Lo que si manejamos es salir a ganar en cada partido que nos toque y es lo que intentamos hacer”, aclaró.

Al momento de explicar como se convive con los rumores de posible restructuración y quita de castigos, acotó: “escuchamos las versiones porque no podemos hacer oídos sordos. Es una incertidumbre que se presentó y nadie puede asegurar nada. Lo escuchamos, pero tratamos de no enfocarnos en eso, sino en competir en cada fin de semana”, concluyó.