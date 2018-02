Carlos Enrique: Un Loco suelto en Liniers

El grupo de enviados especiales de Diario UNO de Entre Ríos y Radio La Red Paraná almorzaba y aguardaba el paso de las horas para la confrontación entre Vélez y el Santo cuando de repente una figura conocida hizo su ingreso en la Panchería Vélez Sársfield.

Más allá de que sigue cerca de las canchas de fútbol , no es parte del mundo del más popular de los deportes: "Trabajo desde hace unos años en el Ministerio de Seguridad de la Nación, recorro distintas canchas del país. Soy parte del plan Tribuna Segura", comentó haciendo referencia a la función que hoy le corresponde.

"¿De dónde son ustedes?", interrogó. Al escuchar Paraná como respuesta manifestó: "Qué lindo para ir a comer pescado". Luego prosiguió: "Estuve en Patronato el partido después de los problemas con unos chicos de fútbol infantil. No sé en qué quedó la cuestión".





Su nueva profesión le permite observar cuestiones que antes veía de manera diferente: "De chico y cuando era jugador veía de una manera muy distinta a los funcionarios de seguridad en la cancha, hoy que estoy de este lado digo que hay que bancársela. Tenés que aguantar que te puteen, te escupan, te tiren con lo que tengan a mano y vos no puedas reaccionar. No es fácil y creo que no es para cualquiera", remarcó.