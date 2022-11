¿Carlos Bianchi puede volver a Boca?

"Hasta ahora él no quiere dirigir, claramente. Yo creo que el único que lo puede correr a Ibarra del lugar de entrenador es Bianchi", agregó. "¿Vos decís que Riquelme pensó en Bianchi?", le preguntó Marcelo Sottile. "No, yo no digo que Riquelme pensó. Yo estoy preguntando. ¿No le irías a preguntar a Bianchi? Yo pregunto...", devolvió Benedetto. ¿Será información?

Números del último ciclo de Carlos Bianchi como entrenador de Boca Juniors

El Boca de Bianchi finalizó en el 19º lugar del Torneo Final 2013 con apenas 18 puntos, uno más que el último Unión de Santa Fe. Ganó 3 partidos, empató 9 y perdió 7, con 13 tantos a favor y 29 en contra.

En el Torneo Inicial 2013 terminó 7º con 29 puntos y un registro de 8 victorias, 5 empates y 6 derrotas (25GF y 24GC).

Culminó en el 2º puesto del Torneo Final 2014, a cinco puntos del campeón River, producto de 9 triunfos, 5 empates y 5 derrotas, con 25 tantos a favor y 15 en contra.

Ya en el Campeonato de Primera División, sufrió tres derrotas en cuatro partidos (0-1 vs. Newell's, 0-3 vs. Atlético de Rafaela y 1-3 vs. Estudiantes) y venció sobre la hora a Belgrano de Córdoba (1-0). Anotó 2 goles y recibió 7.

Su peor derrota en esta etapa fue el 1-6 contra San Martín de San Juan, de visitante, el 13 de abril de 2013. Este 27 de agosto dirigió por última vez a Boca, en la derrota por 3-1 frente a Estudiantes, en el estadio Ciudad de La Plata.

Por otra parte, se despidió en cuartos de final de la Copa Libertadores 2013, al caer por 10-9 frente a Newell's en la definición por penales.

En tanto que en la Copa Argentina, llegó hasta los 8vos en la edición 2012/13 (1-3 contra All Boys y quedó eliminado en los 16avos del torneo actual, al perder 2-0 frente a Huracán.

Todos los títulos de Carlos Bianchi en Boca (9)