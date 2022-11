Carlos Alcaraz: "Los de Boca abandonaron"

La fuerte declaración de Carlos Alcaraz sobre el momento de su gol a Boca que le dio a Racing el Trofeo de Campeones

"No caí que sacarme la camiseta iba a significar mi expulsión. Fue la euforia y la imprudencia del momento", expresó el jugador, a lo que luego sumó entre risas: "No pensé en lo que podía generar, pero después se vio todo lo que paso y abandonaron".

Esta no fue la única chicana del platense hacia Boca, y al ser consultado por su festejo a brazos cruzados de cara a la hinchada rival respondió: "Me arrodillé frente a los hinchas de Boca y me crucé de brazos porque parecía como si estuviera en el patio de mi casa. No se si fue por el gol o qué, pero quedó un silencio tremendo", dijo con una sonrisa Alcaraz.

Para cerrar habló de la final que jugarán nuevamente ante el conjunto de la Ribera en Abu Dhabi y también soltó una frase controversial: "Estaría lindo jugar en Abu Dhabi otra final con Boca. Ahí si hago un gol pensaría mejor como festejarlo, porque ganar por abandono sería otra vez lo mismo”, concluyó el chico de 19 años.