Canotaje: "No entiendo por qué no nos dejan entrenar"

La palista de Concepción del Uruguay, Magdalena Garro, se mostró molesta por no poder entrenar en su ciudad Concepción del Uruguay donde reside y se prepara para competencias internacionales con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La integrante de la Selección Argentina cuestionó la decisión del intendente Martín Oliva al considerar que no encuentra motivos para el impedimento ya que el decreto provincial los habilita desde la semana pasada en el contexto de la pandemia de Covid 19.

Garro Sin canotaje en Concepción del Uruguay

“Es un deporte individual, tenemos todo el protocolo y además somos deportistas de alto rendimiento que necesitamos entrenarnos”, manifestó Magui en diálogo con La Radio de UNO por la 97.1 La Red Paraná. “Concepción, en cuestiones de coronavirus muy bien, por cuestiones de entrenamientos, muy mal”, comentó en la presentación la palista entrerriana que logró la Medalla de Bronce en K4 en los Panemericanos de Lima, Perú del año pasado.

“Todavía el intendente no se adecuó al decreto que sacó el gobernador donde ya se habilitaban todos los deportes individuales al aire libre. Ya lleva 10 días el decreto y el intendente no tiene una respuesta concreta. La única respuesta que dio es que hay en Colón y estamos cerca. Fue lo que dijo en una nota. Si bien estamos cerca de Colón, estamos a 45 kilómetros. Estar al aire libre no tiene por qué ser un riesgo ni para la persona ni para una trasmisión del virus. Acá la cuestión está en los controles que se hacen en el ingreso a la ciudad que, eso sí, es función del intendencia. Estoy esperando la respuesta porque no se entiende.

Sobre todo porque se habilitó correr y andar en bici que fue el primer decreto. ¿Cuál es la diferencia entre correr y andar en bici y hacer canotaje o remo?”, expresó la palista que logró la Medalla de Plata en K2 junto a Brenda Rojas en Lima. La uruguayense indicó en 80 días, desde que empezó la cuarentena, solo pudo remar una semana y al ser una deportista de alto rendimiento da muchas ventajas con respecto a las otras integrantes del equipo como así también de los rivales. “No solo vivo de esto y represento al país sino que además ya tenemos fecha de competencia de clasificación para los Juegos Olímpicos que es en el mes de abril. Entonces no es un capricho sino que uno quiere entrenar para una competencia que tiene un altísimo nivel y por eso estoy tan apurada”, remarcó la deportista.

Al mismo tiempo explicó que “no hay manera” de reemplazar el trabajo en el agua más allá de los aparatos de simulación. “Uno le buscó la vuelta porque no podés dejar de entrenar, tenemos algo que simula, pero no es lo mismo, sobre todo cuando lo hacés hace mucho tiempo”, agregó. Magui insistió en que el canotaje “no es un riesgo” y más aún cuando en esta época del año solo salen al río los deportistas.

SALIR DE LA HISTÓRICA. Magui confesó que analizó la posibilidad de mudarse a otro lugar de la provincia para poder entrenar aunque en ese caso deberá sacar una permiso que la autorice para circular fuera del Departamento. “Tengo en mente también la posibilidad de irme, el tema es conseguir el permiso porque las ciudades están cerradas y al mismo tiempo hay que ver si pueden recibir gente que no fueran necesarias”, comentó la palista.

LOS JUEGOS. La Selección Argentina aún no sabe si habrá competencias previas al clasificatorio por la pandemia. “Por ahora sabemos que el Sudamericano de fin de año no está suspendido, pero no sabemos si vamos a ir. Después vamos a tener competencias internas para definir quienes van a ir en los botes en cada competencia”, contó sobre la puesta a punto. El clasificatorio para los Juegos es en K1 y K2 y en esa competencia, Magui, adelantó que va a buscar un lugar en los 500 metros donde se siente más cómoda. “La clasificación se busca en el K1 500 y 200 y en el K2 500, así que la idea es competir en cualquier bote, sobre todo en los 500 metros. Ese es mi objetivo”, aclaró deportista que estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.