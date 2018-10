Caniggia calentó la hipotética final de Libertadores entre Boca y River

La eventual final de Copa Libertadores entre Boca y River genera muchas expectativas en el mundo futbolístico. Para que eso suceda el Xenezie deberá dejar en el camino a Palmeiras. Por su parte, el Millonario tendrá que eliminar a Gremio, campeón defensor de la corona.





"Sería espectácular esa final", describió Claudio Paul Caniggia, en declaraciones a Radio La Red, aunque el ex delantero del seleccionado argentino indicó que si el Millonario derrota al Xeneize en la final no tapará el descenso que sufrió La Banda.





Ante este inédito Superclásico, el ex-delantero que vistió los colores de los dos equipos más populares del fútbol argentino afirmó que una victoria de River no tapará su caída a la B Nacional.





"El descenso no se tapa, es difícil tapar. No se tapa ganando una Libertadores ante Boca. Es difícil de digerir, creo que nunca lo van a digerir. No iba a ocurrir nunca y ocurrió. Uno avanza y las cosas quedan atrás, pero te lo hacen recordar. Un descenso es una mancha, algo duro para un gran equipo como River", disparó.