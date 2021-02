Campeonato Argentino: las mejores imagenes del primer día

Está claro que la capital entrerriana se volvió una referencia para riders de otros puntos del territorio nacional, por su geografía y por el nivel de sus competidores. “Paraná es una especia de capital del wakeboard en Argentina ya que todos quieren venir para disfrutar de este deporte. Tenemos un escenario hermoso para practicarlo entonces por eso se vive muy fuerte este deporte”, comentó el rider paranaense Renato Buscema, quien es entrenador del equipo nacional y cabeza de la organización.

Wakeboard F5.jpg El clima también será una buena compañía. Está anunciado buen tiempo y altas temperaturas. Juan Manuel Hernández

“Vamos a tener competidores que vienen de San Luis, son cerca de 17, de Buenos Aires con todo, de Rosario, de acá de Entre Ríos y lógicamente de Paraná ya que seremos unos 20 competidores. El argentino llega con un muy buen marco de gente así que esperamos que sea una fiesta para el deporte", agregó.

La cita siempre fue en el Thompson, pero esta vez se muda de escenario. “Esta vez cambiamos de sede y será en el Balneario Municipal que está renovado y allí encontramos que por la altura del río y demás es mucho más agradable para el espectáculo. La lancha pasará más cerca y todo se podrá apreciar de más cerca, será más claro. Tenemos muchas expectativas y creemos que ahí estará bueno. El lugar está lindo”.

Wakeboard F7.jpg El domingo será el día para consagrar a los mejores del Argentino. Juan Manuel Hernández

Este sábado a las 9 de la mañana arranca la competencia con las categorías de los mini riders que son los menores de 10 años, después siguen los de hasta 14 años y luego los Junior. Posteriormente los harán los Master una categoría que promete porque hay muchos competidores y de gran nivel. Finalmente salen a pista los Veteranos y los Profesionales.

"El certamen no para en todo el día y en el medio habrá SUP (Stand Up Padle) y wakeskate ya que tenemos nuestro representante, el Cana Villarroel. Eso es sábado ya el domingo a primera hora son los repechajes y luego todas las finales", dijo Buscema.