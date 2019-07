Caminan a la par en el mundo del arbitraje

Ambos eligieron ser parte de una de las profesiones más insultadas y recorrer un camino lleno de experiencias y anécdotas, como el arbitraje en el fútbol. Rodrigo, el mayor, fue pinchando de a poco a Gian Lucas a sumarse al equipo arbitral de la Liga Paranaense de Fútbol y hoy juntos comparten una misma pasión. Uno hizo su debut en Primera División en 2012 y el otro inició su camino en junio de 2018, pero juntos buscan llegar lejos. “Es algo único esto, me siento orgulloso como hermano de compartir cancha con él. Estar juntos es otra cosa y el día del debut fue algo hermoso”, comentó Rodrigo Aldana.





El 23 de junio de 2018 quedará Fútbol grabado en la memoria de los dos, compartieron una jornada de infanto-juvenil en cancha de Peñarol entre el local y Atlético Paraná. “Ese día fue único. Yo le dije a los técnicos que lo putearan y que le digan cosas para que vaya experimentando la profesión. Él después vino asustado y con el tiempo le dije cómo fueron las cosas. Me hace feliz lo que viene logrando”, expresó el mayor. Por otro lado, Gian Lucas comentó cómo se sumó al arbitraje: “Rodrigo fue el que me insistió a que me sume. No quería acercarme a eso por todo lo que vive el árbitro. Pero me encontré con muchas personas de bien y que dan consejos cuando uno más lo necesita”, comentó.





En sus primeros pasos, el menor de los hermanos confesó: “Hasta ahora no me he comprado nada. Uso todo lo que me presta mi hermano cada fin de semana. Yo solo pongo las ganas”. Luego agregó: “Sé que debo ponerme a trabajar y juntar para poder contar con cosas propias. Pensando en el futuro, el joven comentó: “Por ahora sigo pensando en crecer en la Liga Paranaense de Fútbol. Aún no pienso en el curso nacional”. EL AÑO ARBITRAL. La temporada 2019 había comenzado con muchos proyectos para Rodrigo Aldana, pero los distintos problemas dentro del sindicato obligaron a cambiar las metas y esperar qué se resolverá en el futuro. El mayor de los hermanos dejó su punto de vista: “Este año a pesar de los problemas dirigí cuartos de finales, y tuve varios partidos importantes”, comentó.





Además agradeció el apoyo del Colegio de Árbitros de la Liga Paranaense de Fútbol: “Con todos los inconvenientes que hubo ellos siempre estuvieron. La aspiración más grande para este año es dirigir una final por cómo está el panorama. Vamos paso a paso y aún restan años para seguir soñando”. LA INTIMIDAD. En cuanto a la intimidad como hermanos ambos contaron sus experiencias. El más ordenado es Rodrigo, y el menor fue con los tapones de punta: “Le estoy robando el orden. Rodrigo es el más ordenado. Ambos hacemos lo imposible y quiero acostumbrarme a sus buenas conductas”, expresó Gian Lucas. “Muchas veces le presto la moto para que él llegue a tiempo. Tratamos de hacer lo mejor dentro del mundo del arbitraje”, agregó Rodrigo Aldana.





Los hermanos conviven, y contaron que son muy competitivos. “Jugamos a la play y ninguno de los dos quiere perder. Si bien es un juego, no paramos de disfrutar la unión que tenemos”, comentó entre risas el mayor. Cada uno tiene sus tareas dentro del hogar y atienden un negocio familiar. “No es fácil, el que tiene la moto se pone el equipo al hombro por la movilidad. Aunque a veces le doy la llave para que él se maneje en la moto y pueda hacer algunos trámites”, agregó Rodrigo. “Ya vamos a ahorrar para poder juntar y seguir adquiriendo cosas propias”, se sinceró Gian Lucas. El 247 es la despensa de los Aldana. “El día a día se hace difícil, pero les ponemos el pecho a la situación entre todos los hermanos y la vieja”, agregaron. “Sabemos que no es fácil, pero juntos sacamos adelante nuestro lugar y con la familia queremos lograr cosas importantes”, expresó el menor de ellos.