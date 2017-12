Cambio de marcas: Pope se pondrá el moño para 2018

En las últimas semanas se comenzó a tejer la idea de que uno de los hermanos Bonelli podría pedir el cambio de marca en el Turismo Carretera. Desde sus ingresos en el TC Pista en 2003, Próspero estuvo identificado con Ford, ya que con la misma marca logró el título en 2007. Tras hacerlo público al pedido de su pase a Chevrolet, Pope Bonelli indicó que las posibilidades serían importantes y finalmente la oficialización de la ACTC se dio a conocer. El oriundo de Concepción del Uruguay correrá con la marca del moño desde la primera fecha. Quizás mucho habrá tenido que ver el aporte de uno de sus principales sponsor, que se trata de una concesionaria Chevrolet.





De acuerdo a lo manifestado por el mismo piloto, el equipo Jakos le entregaría la estructura y competiría en la primera fecha del año, el 18 de febrero en Viedma, Río Negro.









bonelli2.jpg Foto Prensa Bonelli









"Me llegó el mail. Lo tomé muy bien porque tenía esperanzas que me den el pase. Estaba todo hablado con los espónsores y ahora que tengo la noticia tengo que tratar de cerrar. Esto casi seguro me da la continuidad dentro del TC para el próximo año", señaló Pope en charla con Carburando. Y agregó: "A la marca la veo bien, salió campeón y creo que está muy bien".





Los tiempos son tiranos cuando se trata de armar un auto desde cero y es por eso que Bonelli no puede perder ni un minuto más en el armado del Chevrolet: "Algunas cosas ya teníamos previstas, habíamos empezado a hacer. Ahora con la noticia ya nos largamos definitivamente a hacer todo y tratar de estar desde la primera fecha. Es un cambio importante en mi carrera. Toda la vida, corrí con Ford y es un cambio importante. Vamos tratar de aprovechar todo porque los últimos dos años han sido muy malos para mí y quiero revertirlo".









bonelli1.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





Por último señaló que la estructura la podría llegar a tener la semana que viene: "La jaula estaba charlada, dependíamos de esto. Hay una jaula enchapada en lo de Jakos, que seguramente la semana que viene, antes de fin de año teóricamente me la entregan. Estaba todo dado. Esperamos lo mejor de esto, que salga bien, que pueda revertir mi situación deportiva, mejorar un poco. Obviamente queremos estar y esto nos llevó a hacer el cambio junto con uno de mis espónsores que propició esto", expresó.





LEE MAS: Prospero Bonelli pidió el cambio de marca









Para 2018 también pretenden regresar al TC Pista donde alquilarían un Ford y ya hubo charlas con el juninense Federico Pérez, quien es el principal candidato. "La idea es tratar de alquilar un Ford para TC Pista y estamos en conversaciones con Federico Pérez y Oscar Sánchez. También podríamos hacer motores para el equipo de Guillermo Cruzzetti, que quiere hacer dos Ford", finalizó Próspero.





bonelli.jpg Foto UNO/Diego Arias









LOS PASES. La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC dio a conocer los nombres de los pilotos que están habilitados para pasar de categorías en la próxima temporada. El recientemente consagrado campeón de TC Pista, Valentín Aguirre y su subcampeón, Nicolás Pezzucchi, podrán ascender al Turismo Carretera pero únicamente podrán hacerlo con Dodge. Lo mismo sucede con Juan Tomás Catalán Magni y Nicolás Trosset.





Para el TC Pista fueron autorizados los diez primeros del campeonato general 2017 de TC Mouras: Facundo Della Motta, Maximiliano Vivot de Concepción del Uruguay, Andrés Jakos, Javier Jack, Kevin Candela, Ayrton Londero de Ramírez, Federico Iribarne, Juan José Suárez, Diego Ciantini, Lautaro De La Iglesia y Agustín De Brabandere de Concepción del Uruguay.





Mientras que se podrán integrar al TC Mouras Lucas Panarotti, Damián Markel de Ramírez, Matías Guiffrey de Villaguay, Lautaro Lanci, Lucas Ferreyra, Germán Todino, Fernando Iglesias, Jordan Scumburdi, Luciano Cotignola, Diego Martínez, Gabriel Cacia, Ramiro Dailoff, José Rasuk, Eduardo Bracco y Matías Canapino.





MORIATIS DUDA. Emanuel Moriatis todavía no tiene confirmado con qué equipo comenzará la temporada 2018 de TC. Los buenos resultados que obtuvo son claves para que la idea principal del piloto de Lanús sea continuar dentro de la estructura del Gurí Martínez. Pero reconoció que tiene otras cuatro alternativas si no puede concretar la continuidad con el entrerriano.