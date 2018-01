Calendario del TC: Entre Ríos con sus tres fechas confirmadas

Cabe destacar que en 2017, la Capital del Citrus fue visitada en setiembre, ya que las inundaciones de junio obligaron a la reprogramación. Por su parte, Paraná tendrá una fecha histórica que el año pasado no pudo ocupar debido al enroque que se hizo con Concordia.





En el Club de Volantes Entrerrianos se cerrará la etapa regular, un clásico del TC. Será el 9 de setiembre y marcará a los 12 pilotos habilitados para pelear por la Copa de Oro. Entre las novedades del calendario, la primera noticia es la vuelta del Rosendo Hernández de San Luis. Allí se disputará la tercera fecha del calendario el 1 de abril. Luego las noticias serían para más adelante.





A su vez, la primera de la Copa de Oro será en La Pedrera. A su vez, para la anteúltima fecha figura el novedoso circuito de San Juan en el Villicum el 18 de noviembre.





En tanto, la última fecha, el Gran Premio Coronación no tiene confirmado cuál será el lugar. Hasta el momento no figura tampoco Buenos Aires y no está definido dónde serán los 1000 kilómetros. También llama la atención que no estén dentro del calendario los autódromos de Olavarría, Rafaela y La Plata, donde el TC suele ir. Tampoco en el nuevo circuito de San Nicolás, donde el Súper TC 2000 confirmó que sí estará presente.





CALENDARIO. 1ª fecha: 18 de febrero en Viedma. 2ª fecha: 11 de marzo en Parque Provincia de Neuquén. 3ª fecha: 1 de abril en el Rosendo Hernández de San Luis. 4ª fecha: 22 de abril en Concepción del Uruguay. 5ª fecha: 6 de mayo en escenario a confirmar. 6ª fecha: 27 de mayo en Concordia. 7ª fecha: 10 de junio en Termas de Río Hondo. 8ª fecha: 29 de julio en el Autódromo Rosamonte de Posadas. 9ª fecha: 19 de agosto en escenario a confirmar. 10ª fecha: 9 de setiembre en el Autódromo Ciudad de Paraná. 11ª fecha: 30 de setiembre en La Pedrera, San Luis. 12ª fecha: 14 de octubre en el Autódromo Provincia de La Pampa. 13ª fecha: el 28 de octubre en Chubut. 14ª fecha: 18 de noviembre en El Villicum, San Juan. 14ª fecha: 9 de diciembre en escenario a confirmar.





GASSMANN CON DODGE.

Tras desvincularse del Martínez Competición por cuestiones presupuestarias, Joel Gassmann comenzó a buscar otra opción para continuar dentro del TC Pista. Y en las últimas horas confirmó su nueva estructura.





El piloto de Crespo, que lucirá el 10 en los laterales, se incorporó al Castellano Power Team de la familia de Lobería y conducirá un Dodge. La atención de la unidad estará a cargo del ingeniero Sebastián Prósperi y la motorización de Claudio Garófalo.

Por quinto año consecutivo, el Turismo Carretera volverá a pisar los tres escenarios entrerrianos, donde se pone en juego la Copa Entre Ríos. Los fanáticos de la categoría más popular del país disfrutarán de una nueva visita. Para esta oportunidad, Concepción del Uruguay será la primer parada el 22 de abril, el mismo mes que el año pasado. Concordia ocupará el calendario del TC el 27 de mayo.