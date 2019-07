CAE y Rowing, a la Zona Reclasificación

El nuevo formato que presentó la edición 2019 del Torneo Regional del Litoral de rugby hizo que el club Estudiantes y el Paraná Rowing Club se encuentren ayer con sendos partidos que definían prácticamente toda la temporada. Después de haber clasificado al Top 8, los equipos paranaenses sabían que el objetivo no estaba cumplido. A diferencia del año pasado, alcanzar ese logro no significó mantener la plaza en el primer nivel y por eso debieron jugársela a matar o morir en un solo encuentro. Y la historia les fue esquiva, porque el CAE perdió en su cancha con Santa Fe RC 24 a 13 y el Remero sucumbió en su visita a CRAI por 27 a 16. Ambos deberán enfrentarse ahora por el séptimo puesto, en un cotejo solo para cumplir, ya que están condenados a jugar la Zona Reclasificación A, donde se jugarán la permanencia con los seis elencos que clasificaron de la Reubicación.

Esto significa que en un abrir y cerrar de ojos, la Unión Entrerriana de Rugby se puede quedar sin representantes en el Top 10 del año próximo, lo que sería un golpe muy duro y un tirón de orejas para sus dirigentes.

En el Parque. Las imprecisiones dominaron los primeros minutos del juego, con un Estudiantes que mostró problemas en el scrum. De todas formas, con la pelota, la visita no logró vulnerar la buena defensa de su rival. Además, cuando tuvo la chance de ganar terreno también mostró falencias en el manejo de la pelota.

El dominio del Tricolor santafesino no se tradujo en puntos y eso fue un alivio para el Albinegro. Recién cerca de los 20 minutos Santa Fe RC pudo abrir el marcador gracias a un penal de Tomás Kerz, una cosecha escasa teniendo en cuenta la superioridad que había mostrado hasta ese momento.

Los problemas en las formaciones fijas le quitaban la chance de recuperación al CAE, además de darle un protagonismo a la visita que ayudaba al libreto que vino a interpretar al Parque Urquiza. Sin embargo, con una infracción, Estudiantes alcanzó la igualdad gracias a la puntería de Francisco Lescano.

Establecer la paridad en el resultado pareció darle una inyección de positivismo al local, que en los diez minutos finales de la etapa mostró una imagen mejorada. En ese lapso pasó al frente con otro penal de Pancho Lescano (6-3).

Pero el buen andar duró poco, porque un error en campo contrario agarró mal parado al equipo y terminó en el try de Lucas Fertonani (convertido por Kerz). Claro que el partido seguía plagado de imprecisiones y por eso no extrañó que en el cierre llegue el ensayo del CAE. Jaco Bertello interceptó una pelota en el ataque visitante y corrió unos 50 metros para apoyar cerca de la banderita. Lescano no logró la conversión y por eso la diferencia con la que se fueron al descanso fue escasa (11-10).

Jugar error por error no iba a resultar un buen negocio para Estudiantes, que en el amanecer del complemento cometió un penal que le devolvió el control del marcador a Santa Fe RC. Pero el partido se hizo palo y palo, porque Lescano acertó un envío a los palos y a los pocos minutos respondió Kerz con otro penal (14-16).

El partido se ensució, se tornó caliente y fue en ese momento donde la visita quedó con uno menos durante 10’ (amarilla a Francisco De Biaggio).

Esta circunstancia no pudo ser aprovechada por el CAE, que siguió dominado por los nervios. Para colmo, cuando SFRC recuperó a su jugador, Jacinto Delbue fue el que debió salir por una amarilla bien aplicada por el árbitro. En los minutos siguientes, el Tricolor enfrió el partido y a diferencia de su contrincante supo cómo aprovechar el hombre de más.

Los delanteros hicieron su trabajo fino y llegaron al try para estirar la diferencia (14-23 con la conversión de Kerz). Ahí se terminó la historia, porque ya no había tiempo para una reacción y porque la visita tuvo la cabeza fría en los momentos calientes.