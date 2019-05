CAE Negro busca bajar a otro líder

Se jugará entre hoy y mañana la cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Oficial Dos Orillas de Damas, certamen que organizan conjuntamente las asociaciones Paranaense y Santafesina de hockey sobre césped . Entre los cotejos que sobresalen, en Primera División, por la Copa de Oro figuran el que mantendrán en Santa Fe, El Quillá A (9 puntos) que recibirá a Estudiantes Negro (6) que viene de derrotar a Santa Fe RC (6).

El otro líder, Banco Provincial (9) enfrentará a Hípico de Concordia en cancha de CRAI de Santa Fe. A continuación el detalle de toda la programación prevista para el fin de semana.

Copa de Oro: hoy, cancha de Quillá: Quillá A enfrentará a Estudiantes Negro, a las 10 en Sub 14; a las 11 en Sub 16; a las 12.15 en Infantiles; a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera División.

En Talleres: Talleres Rojo jugará con Rowing Azul, a las 10 en Sub 14; a las 11 en Sub 16; a las 12.15 en Sub 12; a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

Cancha de CRAI: Banco Provincial hará las veces de local ante Hípico de Concordia en los horarios detallados anteriormente.

Cancha de Santa Fe RC: el local recibe a La Salle en los horarios habituales.

Copa de Plata: hoy cancha de Paracao: Unión Agrarios Cerrito enfrenta a Alma Juniors en los horarios habituales.

En El Plumazo: Estudiantes Blanco ante CRAI, también en los horarios habituales.

Cancha de Asociación Santafesina: Universitario contra Paraná Hockey a partir de las 9 y en todas las categorías.

Cancha de CRAR: el elenco de Rafaela recibe a Paracao en todas las divisiones.

Copa de Bronce: hoy cancha de Rowing: Talleres Blanco ante Franck a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Infantiles; a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

Mañana, en la cancha de la ASH: Colón ante Rowing Blanco a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; a las 12.15 en Infantiles; a las 13.30 en Sub 18; a las 15, en Reserva, Colón-Capibá RC y a las 16.30, se medirán en Primera División.

Cancha de Talleres: Tilcara ante San Benito a las 10 en Sub 14; a las 11 en Sub 16; a las 12.15 en Sub 12; a las 13.15 en Infantiles; a las 15 en Reserva, Tilcara contra UNER y a las 16.30 frente a 25 de Mayo de Victoria.

Unificado. Por el Torneo Unificado se jugarán los siguientes partidos, correspondiente a la segunda fecha:

En el Plumazo: a las 10, Sub 13, CAE-25 de Mayo de Victoria; a las 11 en Sub 16. En Paracao: a las 10, Sub 13, Leoncitas-Alcaraz.

LOs Caballeros. En el marco de la tercera fecha del Torneo Oficial Dos Orillas e Interasociaciones, los Caballeros jugarán mañana.

En el Plumazo: Estudiantes-Jockey de Rosario a las 13.30 en M15; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

En Universitario: UNI-Talleres a las 13.30 en M15; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

En Paracao: Paracao-Rowing a las 12 en Infantiles; a las 14 en M15; a las 15.30, la Reserva de 25 de Mayo de Victoria ante Rowing y a las 17, la Primera de Paracao ante Rowing.

















APH: el lunes 27 hay Asamblea





La Comisión Directiva de la Asociación Paranaense de Hockey Sobre Césped convocó a todos los clubes que participan de los campeonatos y torneos Oficiales de esta institución a la Asamblea Ordinaria que se realizará el lunes 27, a las 20, en la sede societaria y a los efectos de considerar el siguiente orden del día: lectura y aprobación del Balance por el Ejercicio 2018/19; lectura y aprobación de la Memoria del Ejercicio por parte del presidente de la Comisión Directiva de la asociación y elección de autoridades de la Comisión Directiva por el período 2019/21.