Caballero: "Pienso en la fase de grupos"

Barcelona.— El arquero entrerriano Wilfredo Caballero tiene buenas expectativas para la participación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 , pero prefiere mentalizarse y cumplir los objetivos paso a paso. El oriundo de Santa Elena afirmó que primero, la Selección Albiceleste debe obtener un buen resultado ante Islandia en el debut, para luego pensar en Croacia y Nigeria.

"Ojalá lleguemos lejos, creo que se puede. Pero quiero pensar en la fase de grupos primero para clasificar de buena manera para que el resto de los equipos vean que Argentina está fuerte. Después ir avanzando partido a partido", dijo el uno de Chelsea.

El técnico Jorge Sampaoli aún no definió al arquero titular, y Caballero pelea por el puesto con Franco Armani y Nahuel Guzmán. Los tres trabajan de la misma manera para estar en el arco en Rusia.

"Somos tres y vamos rotando. Hoy (por ayer) jugué para los sparrings. Pero estamos haciendo los mismos trabajos", comentó en diálogo con radio La Red.

Con respecto a la suspensión del partido amistoso ante Israel por motivos de seguridad y la intimación directa hacia la imagen de Lionel Messi por parte de simpatizantes palestinos, Caballero lamentó el no haber podido jugar, pero entendió la situación.

"Charlamos el tema con Leo y algunos más porque vimos las noticias. Es una situación incómoda porque queremos jugar y llegar bien al Mundial. La decisión es acertada para dar seguridad a todo el plantel. Ojalá consigamos otro partido", afirmó.

Además, Willy habló de la buena integración de algunos compañeros y destacó el nivel que están demostrando.

"Lo Celso está muy bien. Maxi Meza está a un nivel buenísimo en los entrenamientos. Tagliafico está demostrando que tiene mucho carácter en la cancha", sostuvo el entrerriano.

MESSI y Barcelona. Faltan pocos días para que la Selección haga su estreno en Rusia 2018, cuando se enfrente ante Islandia en Moscú. Mientras tanto, Leo Messi, entrevistado por Mundo Deportivo, habló sobre la posible llegada de Antoine Griezmann al Barcelona, la sorpresiva declaración de Cristiano Ronaldo tras la final en Kiev, la dimisión de Zidane y algunos temas más.

Al ser consultado acerca de la chance de que el delantero francés termine arribando al club catalán, el 10 se entusiasmó: "Con los buenos jugadores es fácil entenderse y Griezmann es uno de esos, está pasando por un momento de su carrera excepcional. Después ya verá el técnico cómo lo acomoda, pero obviamente es un jugadorazo y nos entenderíamos".

Leo piensa que el punta del Atlético de Madrid podría aportarle jerarquía al equipo: "Cuanta más calidad tengamos, mejor. Queremos ser el mejor equipo del mundo y para eso queremos tener a los mejores y ya luego es problema del míster", bromeó la Pulga.

Luego, hizo referencia a la renuncia de Zidane y su alejamiento del banquillo Merengue: "Sorprendió mucho, nadie lo esperaba. Pero tendrá sus razones. Nadie le puede decir nada. La verdad es que fue buena la manera en la que se fue... Después de todo lo que ganó".

Sobre Cristiano y su sorpresiva declaración tras ganar la final de la Champions en Kiev, el crack rosarino no quiso entrar en polémicas: "No sé qué se le habrá pasado por la cabeza, qué piensa, ni sus motivos para decir lo que dijo. Seguramente tendrá sus razones, son decisiones personales de las que no puedo opinar. No puedo decir mucho".

Por otro lado, Leo afirmó que el Barcelona tiene que pelear por todos los títulos: "Siempre queremos ganar todo y eso hace grande al club". Y continuó: "Este año, el Real Madrid decidió ir por la Champions y le salió bien. Si perdía no se quedaba con nada. Nosotros no podemos pensar en jugárnosla por una única competencia". La Pulga también se refirió a la espina que le quedó clavada por la eliminación de la Champions ante la Roma. "No hay explicación, no la hay por cómo se dio todo. Nos confiamos, nos dormimos".









"Fue un aporte a la paz mundial"





Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, se presentó frente a los periodistas que estaban en el hotel Sofía y habló sobre la suspensión del partido entre la Selección Argentina e Israel. No aceptó preguntas y, en un breve comunicado, aseguró que él tomó la decisión y pidió disculpas a todos los involucrados. "Los que nos tratan de ignorante nos subestiman. Porque hace más de 70 años que existe este conflicto. Por eso, pedirle disculpas a la comunidad israelí, porque no es nada contra ellos. Espero que todos entiendan esta decisión, que yo tomé, como un aporte a la paz mundial", dijo.









Mercado, en el equipo titular