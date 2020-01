"Busqué algo cerca y se dio lo de Gimnasia"

Matías Larraule

mlarraule@uno.com.ar

En reiteradas oportunidades Diego Jara manifestó públicamente su deseo de regresar a Patronato. Lo manifestó mediáticamente y a través de las redes sociales. A través de estos canales de comunicación difundió los colores rojo y negro que tiene tatuados en su piel.

En cada libro de pases La Joya se ilusionó con pegar la vuelta a barrio Villa Sarmiento. Sucedió a mediados de 2019 después de cerrar su exitosa era en Central Córdoba de Santiago del Estero, otra entidad donde ingresó en la historia y que lo marcó. Lo misFútbol mo sucedió a fines de ese año luego de dar por concluido, en forma anticipada, su etapa en All Boys. Sin embargo la dirigencia del Santo decidió mantenerle cerradas las puertas al concordiense.

El artillero recibió una sorpresiva oferta laboral. Desde Concepción del Uruguay le propusieron sumarse al plantel de Gimnasia, eterno rival de Patronato, para afrontar el Torneo Federal A. Más allá de su devoción por el Rojinegro, la oportunidad de trabajar cerca de su familia sedujo a La Joya. “No pensé que me sumaba al eterno rival”, remarcó Jara.

“Estoy contento y tranquilo. Después de tanto esperar Gimnasia me abrió las puertas. Me dio trabajo y gracias a Dios seguiré dándole de comer a mi familia”, valoró el flamante delantero del Lobo, en diálogo telefónico con Ovación.

—¿Te sorprendió el llamado de Gimnasia?

—Me sorprendió que hayan pensado en mis servicios. Soy profesional, es mi trabajo y lo tomo tal cual es. Pudimos llegar a un arreglo y hoy en día soy jugador de Gimnasia. Me integré rápidamente al grupo. Esto es muy importante para el jugador cuando llega a otra entidad

—Más allá de lo laboral, formar parte de un plantel es lo que te da felicidad plena.

—Es lo que elegí para mi vida laboral. Lo disfruto mucho y es lo que amo. Estoy contento por ese lado y feliz porque tengo trabajo.

—¿Qué te sedujo?

—Hablé con el técnico (en referencia a Hilario Bravi). Me manifestó que quería contar conmigo porque el equipo jugaba bien, pero le faltaba gol. Querían aportar un nueve de jerarquía y experiencia. Me manifestó el deseo de llegar a un acuerdo para que me sume lo más rápido posible. Por suerte se habló muy bien con él y algunas cosas más que quedan entre los dos. Por eso estoy contento de estar acá.

—El equipo está en zona de descenso. Es una responsabilidad grande la que asumís.

—Es una situación que a ningún equipo le gusta estar y es incómoda, pero ganando dos, tres partidos y nos podemos prender arriba. El equipo está muy bien, ningún rival lo pasó por arriba. Hablé mucho con (Luciano) Leguizamón y me decía que estaba falto de gol, que ojalá le podía dar lo que le estaba faltando al equipo. Ojalá nos vaya bien a todos y estemos llegando a final de torneo todos abrazados celebrando la permanencia. Para eso me trajeron.

—¿Como fueron tus días desde tu salida de All Boys?

—Fue complicado, pero mucha gente no sabe lo que sucedió. Tuve problemas familiares, mi viejo está con problemas de salud y decidí regresar a la provincia para estar cerca de él. Después de acomodarme con mis problemas personales me dediqué a entrenar. Llevo casi dos meses entrenando para donde me toque jugar. Ahora estoy entrenando normal con el plantel y no siento el parate. Hay cosas que la gente no sabe y me hacen llegar a través de algún amigo o conocidos que son hinchas de Patronato que me transmiten los mejores deseos, que van a seguir apoyando por más que esté en el clásico rival. Otros me matan, pero ellos no saben cuál fue el motivo de mi decisión de volver acá. Busqué algo cerca y se dio lo de Gimnasia. Pienso en hacer las cosas bien para el equipo y defender la camiseta que hoy me da de comer.

—El hincha de Patronato tiene sensaciones encontradas, pero en las redes sociales la mayoría entendió tu postura. Las críticas fueron dirigidas a la dirigencia.

—Yo no pienso que vengo del eterno rival, sino que llego a un equipo que necesita que aporte mi grano de arena. El hincha de Patronato en su mayoría lo entendió bien y sus críticas son hacia la dirigencia porque cada vez que intenté regresar a Patronato me dijeron que no y tuve que irme a otro equipo para seguir trabajando y darle de comer a mi familia, que es lo más importante y no quedarme sin laburo porque es feo. Lo tomo como un trabajo y tengo que defender la camiseta que me da de comer.