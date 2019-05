Buscará revancha en suelo misionero

Paraná formará parte del Campeonato Argentino de Selecciones B, Zona Norte, que se desarrollará, del 26 al 31 de mayo en Posadas, Misiones. El combinado de la capital entrerriana buscará revancha de lo sucedido en 2018, certamen que se desarrolló en Resistencia y perdió la final ante Gualeguaychú.

El representante de la Asociación Paranaense será dirigido técnicamente por Edgardo Alegre. El ciclo comenzó a mediados de marzo y contó con entrenamientos semanales en el polideportivo del Club Sportivo Urquiza. En el medio hubo un amistoso ante Rosario en el que igualaron en tres conquistas en las instalaciones de Unión Árabe.

Paraná formará parte de la Zona B. Compartirá sector junto a Montecarlo (Misiones), Concepción (Tucumán), Puerto Vilella (Chaco) y Corrientes Interior. En la Zona A estarán Posadas (Misiones), El Dorado (Misiones), Mar del Plata (Buenos Aires), Resistencia (Chaco) y Corrientes Capital.

En la fase inicial se enfrentarán todos contra todos. Quienes finalicen en los dos primeros sectores de cada zona avanzarán a semifinales. El campeón ascenderá al Argentino de Selecciones A.

Alegre visitó la Redacción de UNO junto a Rodrigo Duarte, su asistente técnico, Fernando Gieco, el coaching de la selección, y los salonistas Fabricio Altamirano y Juan Quiroga, para palpitar la previa del desafío que asumirán en la provincia de la tierra colorada y dejar en claro cuál es la meta. "El objetivo es ir y salir campeón", aseveró Alegre.

"A pesar del poco tiempo de trabajo que tuvimos desde que nos comunicaron que nos hacíamos cargo del seleccionado llegamos bien al torneo. No contamos con la cantidad de entrenamientos que pensábamos por los compromisos de muchos de los chicos, dado que esto es una competencia amateur. Asimismo confiamos en la inteligencia de ellos y porque todos nos conocemos. Todos los fines de semana nos vemos y eso nos permite afianzar más rápido la idea, los conceptos, pero sobre todas las cosas, el grupo", resaltó el entrenador.

El popular Torta explicó cómo conformó la nómina que representará a la APFS en la capital misionera. "Uno de los temas que debatimos con Rodrigo (Duarte) era a quién convocamos y por qué lo citábamos. La idea siempre fue tener un mix, con juveniles que a futuro serán quienes le tienen que dar continuidad al proceso de selecciones, y acompañarlos con gente de experiencia, buenas personas y buenos jugadores. Así se armó el listado hasta lograr el equipo definido que es el que va a viajar al Argentino", argumentó.

Altamirano es uno de los experimentados del plantel. "Si bien nos conocemos todos siempre hay interrogantes cuando se conforma un nuevo grupo. Pero me sorprendí mucho después de haber jugado un amistoso ante Rosario. Ahí se me fueron muchas dudas porque estuvimos a la altura al medir fuerzas ante un seleccionado que está en la A desde hace un par de temporadas. Ahí me di cuenta de que no nos hacían falta ocho meses de preparación, aunque tal vez sí necesitábamos un tiempo mayor para que el cuerpo técnico pudiera realizar su trabajo. De todos modos con la clase de jugadores que tenemos apostamos a ascender", agregó el Petty, ilusionado.

En 2018 Paraná dejó la vara alta al quedar a un paso del ascenso. "El objetivo es el mismo que el de la temporada pasada. Eso es lo que nos planteamos desde que nos informaron que nos hacíamos cargo de la selección y que convocamos a los jugadores. El objetivo es ir y salir campeón. La meta está puesta en eso", sostuvo Alegre.

Los obstáculos. Duarte es quien analizó a los rivales a enfrentar. Al respecto, indicó. "Los más fuertes son Corrientes Capital, Posadas (cuenta con tres jugadores de Selección Argentina) y Corrientes interior que viene con un rodaje importante a nivel provincial y a su vez contrató al técnico de la selección uruguaya. De todos modos esto es una disciplina amateur y no estarán ni 10 veces mejores ni peores que nosotros, sino que es un torneo en el que todos llegamos en las mismas condiciones. Nosotros tenemos una ventaja al ser todos de Paraná. En cambio Corrientes interior, al que enfrentaremos en fase de grupo, tiene jugadores de distintas localidades y eso les generó una dificultad para poder entrenar. Pero sin dudas que de nuestra zona es el equipo más fuerte".

Por ser el anfitrión y por contar con jugadores de categoría, Posadas es el candidato al título. Duarte confía en poder arruinarle la fiesta al dueño de casa. "Es lo más lindo. Los desafíos que te hacen temblar las piernas son los más interesantes", describió. "Sería soñado jugar una semifinal o final ante Sandro Antiveros, que metió un gol en la final del último Mundial que se desarrolló en Montecarlo. Que estos chicos tengan la posibilidad de jugar ese partido sería muy bueno porque no todos la tienen. Nosotros nos romperemos la cabeza para plantear el mejor partido para ganarle. En 2014 empatamos ante Posadas. Por eso no creo que sea nada imposible ganarle ahora", concluyó.

















El campeonato económico





Buscar fondos para participar del Argentino de Selecciones fue un campeonato que afrontaron jugadores e integrantes del cuerpo técnico. "Nos planteamos conseguir los ingresos para que los chicos se aboquen únicamente a pensar en el torneo. No queríamos desviar el foco de atención", contó Alegre. "Contamos con un importante aporte de la Vicegobernación y de parte de la Secretaría de Turismo municipal", resaltó Altamirano.