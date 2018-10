Buscará recuperar terreno

El inicio de temporada de Atlético Paraná no colmó las expectativas. En sus primeras cuatro presentaciones el Decano apenas rescató tres unidades, producto de la misma cantidad de empates y una derrota. El Rojiblanco no pudo hacerse fuerte en su estadio, donde igualó sus juegos ante Juventud Unida de Gualeguaychú y ante Defensores de Pronunciamiento. El flojo inicio lo llevó a ubicarse fuera de los puestos de clasificación de la Zona Campeonato. Pero todavía tiene camino por recorrer. Para eso deberá comenzar a recuperar terreno para que no se vayan desvaneciendo sus posibilidades.

Esta tarde Atlético Paraná intentará encauzar su recorrido cuando visite a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en uno de los encuentros correspondiente a la sexta fecha del Torneo Federal A, Zona 2. El partido se disputará a partir de las 16.30 y contará con el arbitraje de Federico Presa, de Mar del Plata, quien será secundado por Rubén Bustos de Luján y Roque Narváez de La Feliz.

El Decano gozará esta tarde del retorno de Mariano Mauri a la última línea. El marcador de punta estuvo ausente en los últimos dos juegos por su expulsión ante Juventud Unida. El ex-Unión ingresará por Tomás Machado, quien deberá cumplir un partido de suspensión tras haber recibido la tarjeta roja el sábado ante el Depro. Esta no fue la única sanción que hubo después de este partido, ya que el árbitro Jonatan Correa informó también a otros integrantes del cuerpo técnico. En este sentido, el DT Tincho Benítez fue sancionado con dos fechas de suspensión, el preparador físico Sebastián Furios está suspendido de manera provisoria y el utilero Víctor Ortega también recibió dos fechas.

Por su parte, el Granate viene de celebrar su primera victoria en la temporada. Defensores de Belgrano sorprendió a Gimnasia de Concepción del Uruguay al derrotarlo 1 a 0 en el estadio Núñez, en La Histórica. Ese resultado evitó que el Lobo se escape en lo más alto de las posiciones. Para recibir al Gato el elenco bonaerense mantiene un interrogante: Mauricio Campolongo o Enzo Martínez.

DURO PARA EL León. Juventud Unida de Gualeguaychú buscará salir del fondo de las posiciones cuando visite nada menos que a Unión de Sunchales, uno de los punteros de la Zona 2. El encuentro se jugará desde las 18 y será controlado por Francisco Acosta de Santiago del Estero. El equipo del sur marcha último, en una floja campaña que motivó el alejamiento del entrenador Javier Osella.

Por otra parte, el otro equipo de la provincia será local por la fecha seis. Desde las 14.30, Defensores de Pronunciamiento se medirá en su cancha ante Douglas Haig con el arbitraje de Adrián Franklin de Santa Fe.

B NACIONAL. Por la sexta fecha, Deportivo Morón venció ayer como local 1 a 0 a Agropecuario de Carlos Casares, mientras que al cierre de esta edición Instituto se medía con Santamarina. Los partidos para hoy son: a las 13.30, Brown de Adrogué-Almagro; a las 15.30, Quilmes-Gimnasia de Mendoza; Temperley-Gimnasia de Jujuy; a las 17.05, Chacarita-Arsenal.