Buscan una respuesta para volver al trabajo

Se realizó frente a la Municipalidad de Paraná una convocatoria, pacífica y sin tinte político, según rezó el eslogan, con el fin de alcanzar una reapertura de canchas de fútbol 5, predios de fútbol independientes, gimnasios y canchas de pádel, entre otros. Rodrigo Luti, propietario de un predio que posee canchas de fútbol 5 habló con Ovación: “Somos nuevos en el rubro y nos encontramos todos con una situación particular y distinta. Nosotros decidimos acompañar porque somos parte de este rubro, somos todos compañeros de esta actividad. Vemos que es importante reconocer que el gobierno actuó bien en el sentido del parate y el aislamiento social. Demostró que es un éxito y el ejemplo es Paraná que hace casi un mes que no tiene caso y Entre Ríos también”, comentó y prosiguió con el relato: “Hoy (por ayer) lo queríamos hacer era ponernos en la agenda y en consideración como actividad próxima a habilitar si esto sigue así. Siempre la salud es lo primero. Nosotros no estamos en contra de la salud, sino que todo lo contrario. Acompañamos y entendemos que nuestro aporte también es importante para al salud”.

A la cita asistieron propietarios de varias rubros, no solo del ambiente del fútbol independiente o fútbol 5. “No solo es fútbol 5. La invitación fue para todos aquellos que quisieran venir a representar algún rubro o área de deporte. En ese sentido fue libre y vino a representar su espacio. Simplemente eso, que su espacio y su lugar sea tenido en cuenta”.

Complejos Todos los complejos buscan volver con medidas de salud

Está claro que estar con los establecimientos cerrados golpeó duramente la economía de todos los propietarios y de sus familias. “A todos nos afecta lo económico así que la idea es que se tenga en cuenta también algún plan impositivo, un resarcimiento o dilación para poder cumplir con nuestras obligaciones que hoy se ven afectadas porque no hay facturación ni ingresos, no hay nada”, confesó el propietario de un predio con canchas de fútbol 5 y cerró: “Nosotros presentamos escritos y notas en una instancia previa para que tengan presentes al sector. Yo hablo acá puntualmente del sector del fútbol 5. Después entre todos vamos a presentar una nota más para que quede constancia de que hubo una manifestación pacífica”.