Busca la recuperación en la Caldera del Diablo

La efervescencia que generó la sucesión de tres victorias se fue apagando. No hay preocupación, pero sí de qué ocuparse. La situación está lejos de ser apremiante, pero la necesidad de sumar comienza a imponerse. No será una cuestión sencilla si se tiene en cuenta que se jugará lejos de casa y que enfrente habrá un rival calificado y con un índice moral muy elevado. Patronato , que arrastra dos derrotas consecutivas, visitará a Independiente. El encuentro enmarcado en la séptima fecha de la Superliga de Primera División A, se desarrollará desde las 20.05 en el estadio Libertadores de América con el arbitraje de Juan Pablo Pompei. Las imágenes se emitirán por la señal codificada de Fox Premiun. Transmite en directo RadioMHZ.

El armado que pergeñó Juan Pablo Pumpido para la ocasión apunta a contener la vorágine de un contrincante que más allá de estar lejos en la tabla de posiciones y tener su mente enfocada en la conquista de la Copa Sudamericana, viene de una muy buena muestra en Paraguay ante Nacional. Puede salir o no, pero desde la llegada de Ariel Holam a la conducción del equipo hay una idea definida; se sabe que es lo que pretende. La rápida transición entre líneas lo transforman en un rival temible. Interrumpir los circuitos de generación del Rojo es una prioridad para el Santo. Con ese fin Pumpido poblará la mitad de la cancha con cinco volantes.

El nuevo esquema ideado por JP (4-4-1-1) tiene como novedades el estreno como titular de Rodrigo Migone como carrilero por derecha en lugar de Marcelo Guzmán –ocupará una plaza en el banco de suplentes–y el posicionamiento de Alberto Contrera por el sector opuesto de la mitad de la cancha en lugar de Adrián Balboa. La sumatoria de un volante más hará que Martín Rivero tenga la libertad para moverse con absoluta libertad e intente ser el nexo con el uruguayo Sebastián Ribas que arrancará como la única referencia de ataque. Acompañar a Ribas con los extremos puede redundar en el éxito de las aventuras ofensivas.

La amplia ventaja obtenida en el duelo copero ante el Nacional paraguayo (4-1), hará que el Diablo no se guarde nada de cara a la revancha (va el jueves) y ponga en cancha lo mejor de su potencial.

En la competencia doméstica, el elenco bonaerense no quiere ceder más terreno y a apunta a lograr una nueva victoria a las ya obtenidas ante Vélez Sársfield y Chacarita de manera seguida. Más allá de la goleada alcanzada en Paraguay, en donde alcanzó una contundencia que le estaba faltando, el equipo del DT Ariel Holan busca una regularidad que todavía no halló, porque -a veces- peca de demasiado vertiginoso y deja espacios que el Negro debe aprovechar.

Independiente quiere seguir de festejo; Patronato recuperarse.

Le llegó la hora esperada a Rodrigo Migone

Llegó en la pretemporada, cerca del final del mercado de pases cómo una alternativa más, con solo un puñado de partidos en Primera División. Con el correr de las prácticas evolucionó, se ganó su lugar en las convocatorias y ante Atlético Tucumán el hincha de Patrón pudo ver algunos minutos de su juego.

Después, no se lo observó, pero en el amistoso contra la Reserva de Unión, el fin de semana pasado, por su gran actuación, se ganó el lugar en el 11 inicial para debutar cómo titular en Patronato ante Independiente.

"Si bien no está confirmado el equipo, si me toca voy a dar lo mejor. Vengo entrenando con mucha responsabilidad, sabiendo que si me tocaba este momento tenía que estar preparado", comentó en el inicio de su mano a mano con La Cábala.

Para el ex Rosario Central, el amistoso contra el Tatengue, le sirvió para sumarse a está nómina y posibilidad de ser de la partida: "Creo que sí. Si bien el amistoso sirve para los demás, me encontró en un buen momento y sé que tengo la posibilidad y la quiero aprovechar".

En el 4-4-1-1, con variantes, Migone se refirió a las indicaciones de Pumpido: "Me pide que juegue abierto, para proponer el mano a mano, pero cerrarme y hacer el trabajo de un volante normal, tratar de recuperar. Si bien jugué en esa posición en Central, hoy me toca acá y con la responsabilidad que se merece".

Ante los tucumanos, el rosarino de 21 años, erró un gol increíble, con el arco a su merced, sin oponentes. Ante la chance de poder convertir en el Libertadores de América y contra un grande del fútbol argentino, comentó: "Vengo soñando con el gol hace rato. En Central tuve chances, pero se viene negando. El tiempo me dará la oportunidad", afirmó.