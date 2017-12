Buffon analiza dar marcha atrás con su retiro de la selección

A poco más de un mes de la chance perdida de llegar al Mundial de Rusia, Gianluigi Buffon, el histórico arquero de Italia, avisó que podría dar marcha atrás con su retiro de la selección.





En declaraciones brindadas en marco de la Gazzetta Sports Award, el guardametas, quien en enero cumplirá 39 años y que había anunciado su retiro tras perder el repechaje contra Suecia, dejó una puerta abierta para seguir hasta la Eurocopa de 2020.





"Estaré mientras me sienta útil. Tras la eliminación contra Suecia he recibido muchísimas muestras de afecto. ¿Jugar la Euro 2020? Vivo día a día, no lo descarto", explicó.