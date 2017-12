Bruno Urribarri: "Innegablemente me hubiese gustado tener más minutos de juego"

Bruno Urribarri hará su debut como titular este viernes cuando Patronato reciba a Olimpo en la última fecha de la primera parte de la Superliga desde las 19,15.

Por decisión futbolística del técnico, el jugador proveniente de Tigre reemplazará a Lucas Márquez por lo que expresó: "Estoy contento con esta posibilidad de jugar y poder ayudar al equipo en un momento en el que necesitamos sumar una victoria para cortar la mala racha, sobre todo porque es un rival directo en nuestro objetivo de dejar a Patronato en Primera División".









En relación al balance que hace desde lo personal y grupal de estos primeros meses en el club Santo, el lateral que ya había sumado minutos como suplente dijo a UNO: "Desde el primer día me comprometí a ayudar al equipo donde me toque y así lo vengo haciendo. Es innegable que me hubiese gustado tener más minutos pero me sentí y siento parte importante de este grupo y trato de aportar lo mío desde el lugar que me toque". "Es difícil hacer un balance, pasaron cuatro meses en los cuales se fue conformando un grupo humano con muchísima gente que llegó para esta temporada, fuimos de mayor a menor y hoy necesitamos sumar de a tres".





Para finalizar, opinó sobre Olimpo, su rival directo en la lucha por los promedios ya que el equipo de Bahía Blanca se ubica solo una posición por debajo del rojinegro y está en zona de descenso: "Sabemos qué es lo que propone y que se viene a jugar mucho a nuestra cancha, en la semana trabajamos más en nuestra idea de partido para poder vulnerarlos, imagino que ellos también van a proponer su juego que por momentos ha sido bueno". "Es un encuentro importante, ojalá hagamos un buen partido para poder irnos bien al receso", concluyó.