Bruno Sosa: "Necesito mi vida de vuelta"

El paranaense Bruno Sosa, luchador de kick boxing y MMA, monarca mundial en la modalidad K1 de la WKL, sintió el impacto de la cuarentena ya que observa que sus planes para este 2020 se van cayendo a pedazos. La Topadora tenía intenciones de poder defender su corona de la WKL, seguir dando clases en los distintos gimnasios, organizar una nueva velada como la que hizo en Atlético Neuquén Club a fines del 2019 y estrenar, junto a su entrenador Alan Preisz, el nuevo gimnasio que este último estaba por poner en marcha. Pero, todo comenzó a transitar el camino de la incertidumbre y actualmente no se sabe a ciencia cierta si podrá concretar lo proyectado para esta temporada que se ve empañada por el Covid 19.

La Topadora habló con Ovación respecto de su presente y fiel a su estilo no se cayó nada de nada. “En esta cuarentena tuve altibajos increíbles y eso es muy raro en mí. La inactividad sirvió para mambear, así de sencillo. La cabeza a mil, con mil problemas y eso sumado a las incógnitas. La verdad que necesité mucho del entrenamiento, compartir esos momentos con mis compañeros y con mi entrenador Alan Preisz. Se puso duro en un momento, pero supimos remontar”, comentó Sosa a la hora de repasar lo que viene siendo su cuarentena en su hogar donde el luchador pasó claramente por varios estados de ánimos.

Bruno Sosa MMA 2.jpg Bruno Sosa, entrenando en su casa

Los ejercicios fueron muchos al principio del confinamiento, pero después las energías se fueron agotando y todo cambió para el entrerriano. “La verdad que en un principio le metí todo lo que pude hacer. Fueron tres semanas, más o menos, con mucha furia. Entrené todo lo que más podía y luego me tiré a la vagancia. No fue lo mismo. No tenía los elementos que necesitaba. No es lo mismo entrenar solo en casa con esta actividad que con otras. Se necesita sí o sí de un compañero. La verdad que no fue muy favorable físicamente para mi rendimiento.

Para este año el luchador de Paraná tenía varias metas en carpeta y las quería ejecutar de la mejor manera. Para ello estaba trabajando duro en el gimnasio. Pero, lamentablemente, el avance de la pandemia viral va oscureciendo el panorama, como les ha pasado a casi todos en materia deportiva y profesional.

“Los planes que tenía pasaban por seguir sumando experiencia y meter mínimo unas seis peleas en lo posible. Igual no te olvidés que mi edad (33 años) me viene corriendo en esta actividad. También tenía la esperanza de defender el título por tercera vez, pero como todos sabemos esto no es culpa de alguien, o sí, de los chinos en realidad. La idea era meter un torneo a mitad de año, pero no se pudo dar. Después poder avanzar con las clases, poder salir de mi gimnasio y dar clases en otros. Inaugurar el gimnasio donde vamos a entrenar nosotros con Alan, pero todo se seguirá postergando.

Bruno Sosa.jpg

En un momento las autoridades habían autorizado a los deportes individuales regresar a la actividad, pero luego hubo marca atrás. En este sentido Bruno Sosa dio su opinión al respecto: “Tanto MMA como kick boxing y cualquier actividad física les hace muy bien mentalmente a las personas que las hacen. Yo considero que estas dos actividades deberían volver, lo estoy pidiendo a gritos porque necesito mi vida de vuelta, necesito dar clases y poder entrenar de nuevo dos o tres turnos por día como venía haciendo para el nivel en el cual estamos compitiendo. Esto realmente nos mató y más a nosotros que somos de Paraná, del interior y la verdad no existimos en Buenos Aires y en otros lugares donde sí hay más oportunidades. Por así decirlo, somos un cero a la izquierda, aunque no lo somos. Pasa que nos cuesta el doble o el triple respecto de las personas de Buenos Aires en tema peleas y demás. Mi objetivo era tener seis peleas en el año cuando ellos cada dos fin de semanas tiene peleas”, enfatizó marcando la diferencia con Buenos Aires.