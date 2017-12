Bruno Sosa fue una Topadora y conservó la corona

El 2017 para Bruno Sosa será inolvidable. Primero cosechó el título mundial en K1 y ahora lo revalidó de manera brillante. Costó, claro, pero La Topadora mostró su gran nivel en Córdoba en un Súper 4. Se impuso en semifinales y final por la vía rápida y el cetro se vino nuevamente para la capital entrerriana.

"Es un sueño todo esto porque como siempre decimos con Alan (Preisz, su entrenador) esto es un sacrificio de meses enteros. Todo fue un gran sueño. Fue en un GP, un Súper 4 y gané las dos peleas por nocaut", dijo el luchador a Ovación a la hora de referirse a lo edificado en suelo cordobés.

A la hora de repasar los combates, el representante del Profigther, expresó: "La primera en el primer round salió fuerte el rival, era brasileño. Alan me aconsejó que salga armado porque sabíamos que pegaba fuerte con las manos. Vi unos huecos, vi que las rodillas entraban, ese es mi fuerte, las rodillas, y ahí la definí. En la segunda sabíamos que era muy difícil ante un local Alejandro Zeballos, es muy técnico, muy fuerte. Lo fui trabajando, primera cuenta en el primer round como pasó en el segundo round y ahí realmente vi en el contrincante el cambio, lo observe desarmado y desprolijo. Ahí aproveché el momento porque yo estaba entero, con aire, me sentía muy bien y eso es fruto el entrenamiento".

La clave de éxito está en entrenar y tratar de plasmar arriba del ring todo lo que se hace en el gimnasio. "Lo tratamos de plasmar arriba porque no siempre se da lo que uno quiere, pero cuando uno más entrena después todo se da automático. El cuerpo llega a hacer las cosas de memoria, como por ejemplo la rodilla en salto, eso es algo que hacemos siempre".

"El año cierra de la mejor manera, como lo esperábamos y mejor todavía. Ahora veremos qué sale en cuanto a otro reto, pero principalmente vamos a meternos de lleno en el MMA porque me quedé con las ganas la última vez ya que perdí por sumisión que es lo que me falta. El rival era santafesino y tenía muchas peleas ganadas así. Mis fichas están ahí, en el MMA. Tengo que entrenar, sacrificarme y meterle pilas", sentenció La Topadora respecto de cuáles serán sus metas para el año próximo.

Bruno Sosa contó, por otra parte, cómo está viviendo su familia esta historia de ser un monarca del mundo. "Mi familia está contenta. Tuve una sorpresa porque ellos no viajaban a Córdoba a verme y cuando estaba en el hotel se aparecieron, así que fue una emoción grande y por el otro fue chocante verlos porque no los espera. Igualmente después no tuve cosa más gratificante que verlos a los viejos ahí en la pelea y contento como están".

"Alan estaba muy contento y emocionado. Armamos una gran amistad. Él es mi profesor, pero también mi amigo", se refirió Sosa respecto de su DT.