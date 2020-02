Brunelli, campeón en Foz do Iguazú

Andrés Martino/Ovación

El de Libertador San Martín, Luciano Brunelli, logró algo inédito en Foz do Iguazú, Brasil donde hubo competencia oficial de footgolf ya que se abrió el telón 2020 del FIFG World Tour en Sudamérica. El jugador entrerriano hizo la mejor tarjeta de todos destacándose así entre los mejores de Sudamérica, entre ellos el actual campeón del mundo y el número 2 del ránking mundial. En diálogo con Ovación, el jugador de 14 años, comentó: “Jugué dos Torneos en Foz do Iguazú. Un FIFG 100 y uno 250. En el primero la verdad me fue bastante bien quedando primero en categoría General, así que estoy muy contento por el logro ya que es la primera vez que juego fuera del país en categoría General. La otra vez jugué fuera del país en Estados Unidos, pero lo hice en Categoría Menor”, comentó, y prosiguió con su relato: “El viernes terminé menos 7 y estoy súper contento por mi primer título y más por ser fuera del país”.

A la hora de compartir el campeonato el pequeño no dudó en nombrar a su papá Adrián, también jugador de footgolf y quien en definitiva inició a su hijo en la disciplina. “Lo comparto más que nada con mi papá porque siempre me ayudó y me llevó a jugar. Fue él quien me hizo animarme a jugar este deporte que se puede decir que es medianamente nuevo”.

Este título para Luciano es un incentivo para seguir insertado en este deporte y porqué no soñar con dar más pasos hacia adelante a nivel internacional. “Lo que se está viniendo para mí es seguir entrenando a full yendo a los torneos que pueda ir con mi viejo. La idea es seguir en esto”.

“Encontré la verdad un nivel bastante alto, pero en el primer torneo tuve algo de suerte y a eso hay que decirlo. Fue un día bueno para mí donde pude andar bien. En el otro torneo no me fue ni mal ni bien. Ahí hice más 6 en total porque fue una doble fecha, de mañana y tarde. Hubo gente de varios países como Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y algunos más”, sostuvo respecto de dónde llegaron jugadores y qué nivel de juego tenían los mismos. Finalmente el de Libertador San Martín volvió de destacar la importancia del título. “Yo creo que haber ganado este torneo me va a ayudar a seguir mejorando y a crecer".