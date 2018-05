Brujo Manuel: "Sé que si lo deseo, tengo las puertas abiertas para ir a Rusia"

Primero estuvo ligado a Estudiantes (estuvo con el Pincha en la Libertadores conseguida en 2009) y Juan Sebastián Verón lo acercó a la Selección en la recta final de las Eliminatorias. Tanto que viajó a Ecuador para la definición de la clasificación al Mundial. Y luego estuvo también con Independiente en el Maracaná, donde el Rojo alzó la Copa Sudamericana a fines del año pasado.





Pese a todo esto, en diálogo con De Una Con Niembro (AM 990), el Brujo aseguró: "No estoy en condición de ir al Mundial. Yo atiendo gente acá todos los días y ellos me necesitan". Así y todo, reconoció que si quisiera, podría acompañar a la Selección: "Si lo deseo, tengo las puertas abiertas para ir al Mundial".





