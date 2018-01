Brondo: "Voy a intentar ser protagonista"

A finales del año pasado, se realizó la prueba selectiva para clasificar al Maratón Acuático Internacional Santa Fe-Coronda. Luego de nadar desde Sauce Viejo a Coronda, más cuatro vueltas a un circuito boyado en la costanera corondina, el paranaense Fausto Brondo finalizó en la primera posición entre los varones, logrando así el derecho a participar de la prueba.





"Desde el año pasado tenía ganas de competir en la Santa Fe-Coronda. Por algunos motivos no se dio la posibilidad de ingresar a través del selectivo en ese momento. Pero ahora fuí con una baja expectativa y solo pensaba en llegar, y por suerte llegué bien", comentó Brondo.





brondo.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo



La 44ª edición, que se realizará el domingo 4 de febrero, será el debut para Fausto en la competencia.





"Quiero disfrutar el maratón, si se puede llegar entre los diez primeros sería lo mejor. Es muy dura y no tengo idea con lo que me voy a encontrar. Voy a intentar ser protagonista", afirmó.





El representante de Echagüe de Paraná, entrenado por Carlos Scocco, explicó la preparación que viene realizando para llegar de la mejor manera al 4 de febrero.





"Desde que entré a la Santa Fe-Coronda a través del selectivo comenzamos con 12 o 13 kilómetros por día y desde diciembre pasado lo aumentamos a 14 o 15 kilómetros de nado. Además le agregamos gimnasio y una buena alimentación a través del nutricionista", sostuvo.





brondo1.jpg Foto Archivo Foto UNO / Mateo Oviedo



Por último, Brondo comentó las sensaciones de poder nadar por primera vez la Santa Fe-Coronda, donde buscará quedar en la historia en la tradicional cita.





"Me representa poder cumplir uno de los últimos objetivos que tenía propuesto hace mucho tiempo. Llegar sería lo mejor y bien posicionado excelente. Voy a darlo todo y espero disfrutar cada momento", finalizó.









CON GANAS. Damián Blaum nadará por 15ª vez la Santa Fe-Coronda. Actualmente tiene 36 años y disfruta el nacimiento de su primera hija junto a su esposa y entrenadora, Esther Núñez.





"Me preparé muy bien para esta edición, ya estamos en la fase final. La preparación fue bastante distinta a otros años ya que nació nuestra bebita, Gala, y fue algo hermoso que estábamos esperando y deseando, que no se compara con nada", dijo.





blaum.jpg



"No cambia mi expectativa después del triunfo del año pasado. Sí puede ser que me saqué un peso grande de encima, mucha gente esperaba más que yo esa victoria y el año pasado tuve la carrera soñada. Igualmente esta no deja de ser una nueva carrera y las expectativas son las mejores, uno dedica mucho tiempo y esfuerzo junto con su grupo de trabajo", agregó.