Brillan en España

Juan Manuel Lescano y Juan Diego Zabalegui, dos ex-Estudiantes, están en Paraná con motivos de las celebraciones de Navidad y fin de año. Luego deberán regresar a España para cerrar una nueva temporada en la División de Honor. El Enano lo hace en el Ordizia Rugby Elkartea y Juanza en el Independiente Santander, equipo comandado por el paranaense José García. Los dos rugbiers pasaron ayer por UNO y repasaron lo que es una temporada diferente, a otro nivel.

"Vamos una temporada y media y ahora estamos en el receso de la segunda y la verdad que todo bien. Creo que es muy positiva. Encontré gente que vive el rugby de manera diferente a lo que se vive acá, es muy bueno y en lo deportivo muy bien. El nivel que estaba teniendo el club anteriormente a que lleguemos no estaba siendo bueno. Ahora están bastante conformes y eso está bueno".

A la hora de marcar diferencias con el TRL que se juega acá, Lescano no dudó en resaltar: "Es solo el hecho de que hay jugadores profesionales, te encontrás con equipos totalmente profesionales. Eso lo hace distinto. Después se vive parecido a todos lados".

"Yo soy el mismo, por ahí le estoy metiendo más a la parte física porque se le dedica mucho a eso. El año pasado hubo una carga importante porque jugué casi todos los partidos, todos los minutos salvo uno que me enfermé", expresó Juanma respecto de su juego, que no cambió, pero que tiene ese plus físico respecto del que jugaba por estos lados.

También repasó el andar del equipo: "El año pasado perdimos en playoff con el equipo de Juanza, Santander. No hicimos negocio porque en la fase Regular le ganamos los dos cotejos, pero el importante, el que valía, nos ganaron. De todos modos se cumplió el objetivo del equipo que era clasificar a los playoff. Y ahora venimos bien, estamos cuartos en la Fase Regular y veremos cómo sigue la temporada".

"En cuanto a mi futuro, todavía es incierto. Por ahora la cabeza puesta en el Ordizia. Queremos terminar el torneo lo mejor posible y después se verá qué surge", agregó el ex-CAE.

Por su parte Juan Diego va una temporada más adelantado respecto de Lescano. "Llevo dos y media, con la que se está jugando llegaré a tres. El balance es bueno y estoy contento. Año a año confirmo que allá, se extraña mucho, pero la terminás pasando bien. Estamos cómodos, estamos contentos y además logré recuperarme de una lesión así que hace siete meses volví a jugar y llevo ocho cotejo consecutivos, lo que me pone contento", sostuvo, y prosiguió: "La verdad que en ese sentido el club se portó muy bien porque yo me lesioné y estaba en una situación complicada porque casi me cambio de equipo, pero así y todo me bancaron mucho en el club y eso me pone contento. Ahora a seguir metiéndole para devolverle lo que me dio".

Juanza piensa igual que Juanma. Su juego no varió demasiado, más allá de que siempre hay cuestiones por aprender. "El primer año que estuve me sirvió mucho y ayudó mucho, pero hoy siento que yo soy el mismo que antes de irme. Estuve un año, me volví al club y regresé. Obviamente que se sigue aprendiendo, pero no creo que haya cambiado demasiado mi juego".

Los dos se vieron las caras en la División de Honor, esta vez en veredas diferentes. "Fue raro, muy raro. Divertido, pero raro. Yo en el partido que jugué me tocó perder contra el Enano, pero la verdad que estuvo bueno. Él ahora está más tranquilo, está mas relajado. Los años le pegaron para la tranquilidad, pero justo contra nosotros la cosa se pone picante. Vuelve a ser el de siempre".

"La verdad no tengo idea qué voy a hacer. Estoy empezando a estudiar en Santander. Por ahora planeo quedarme ahí", finalizó.

















Los paranaenses en plena acción





Lescano con la guinda en su poder encarando y Zabalegui junto al paranaense García, quien juega y es DT del equipo de Santander. Los dos sobresalen en el rugby español donde cumplen un sueño.